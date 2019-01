La majoria d'enquestats pel Diari Més no els agrada el canvi de nom de l'aeroport del Prat

Únicament hi ha un 11,92% de persones que han respost «M'agrada» a aquest canvi en la nomenclatura

Un 70% (69,59%) dels enquestats pel Diari Més sobre el canvi de nom de l'aeroport, fins ara, del Prat, no estan d'acord amb la decisió d'anomenar-lo Aeroport Josep Tarradellas. Un 27,25% han respost «no m'agrada» i un 32,85% creuen que «és una imposició colonial de Madrid». D'altra banda un 7,54% opinen que «És un intent de distensió de l'Estat amb Catalunya». D'altra banda un 1,95% pensen que hagués estat més positiu si hagués estat «el nom d'una dona».Únicament hi ha un 11,92% de persones que han respost «M'agrada» a aquest canvi en la nomenclatura. També hi ha un 18,49% que tant els hi fa aquest canvi de nom.Cal recordar que va ser el Consell de Ministres qui va aprovar el passat 21 de desembre el canvi de nom de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, que passarà a dir-se Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.