Opinió dividida entre els enquestats sobre perquè hi ha tants fumadors com al 97

Un 30.32% opina que és «perquè els joves tenen manca de personalitat davant la pressió del grup»

Actualitzada 24/12/2018 a les 17:16

L'opinió en l'enquesta realitzada pel Diari Més sobre lperquè hi ha tants fumadors com a l'any 1997 ha estat força dividida. En particular, un 30.32% opina que és «perquè els joves tenen manca de personalitat davant la pressió del grup». Seguidament, d'aquells que opinen que el motiu d'aquest augment és «perquè la gent va molt estressada i es fan addictes a tot».Un 15.48% opina que és «perquè no es fan campanyes preventives entre els joves» i amb un percentatge una mica més baix, un 14.84%, creuen que el motiu és «perquè amb el tabac per cargolar és més barat i aparentment menys nociu». Un 13.55% apunta que és «perquè la llei del tabac ha estat un fracàs» i només un 4.52% dels enquestats considera que és «perquè família i escola són molt permissius amb els joves que comencen a fumar».Des del Diari Més vam voler conèixer quins creien els nostres lectors que eren els motius pels quals el nombre de fumadors havia augmentat equiparant-se a la xifra de l'any 1997. En els dos últims anys, Espanya ha sofert un repunt d'un 3%. Segons la XII Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues a Espanya (EDATS) 2017-2018 un 34% dels espanyols consumeix tabac cada dia, un 3,2% més respecte la xifra del 2015 (30.8%).