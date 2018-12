Opinions dividides en l'enquesta del Diari Més sobre la prohibició dels animals a les Cavalcades de Reis

Els vots partidaris de prohibir la seva presència per evitar que pateixin estrés és lleugerament superior

Actualitzada 17/12/2018 a les 09:35

Divisió d'opinions davant la pregunta sobre si s'haurien de deixar d'utilitzar els animals a les cavalcades dels Reis Mags que va plantejar el Diari Més arran de la demanda de diverses comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDAs) dels col·legis d’advocats catalans demanaran als ajuntaments. En general, els vots partidaris de prohibir la seva presència per evitar que pateixin estrés és lleugerament superior.Un 50,81% dels enquestats creuen que s'hauria de prohibir aquest ús. En concret, un 26,38% opinen que «Sí, és un estrès totalment innecessari per aquests animals explotats» als quals s'afegeix un 23.45% que creuen que «Sí i també caldria tancar zoos i dofinaris». També un 0.98% opinen que «Sí, donat que no és gens educatiu pels infants fer servir els animals».Per contra un total de 49,19% són contraris a què desapareguin els animals d'aquest esdeveniment nadalenc. En concret, creuen que no s'hauría de prohibir «però sí s'hauria d'assegurar que els tracten bé i poden descansar» i un 20,85% responen que no s'hauria de prohibir «ara s'exagera molt i tot és maltractament». Només un 2,93% opinen que «els advocats que s'hauríen de preocupar per les persones».Tot i que les opinions estan dividides de manera molt similar entre els partidaris del sí i del no, sí que hi ha una majoria de respostes que consideren necessari tenir en compte el benestar dels animals.Els resultats es poden consultar aqu í.