La majoria dels enquestats veuen bé el trasllat de la Casa de la Festa al fallit Pàrquing Jaume I

Un 31% no hi està d'acord amb aquesta idea

Actualitzada 08/10/2018 a les 09:20

Un 68,76% dels enquestats veuríen adient traslladar la Casa de la Festa al fallit pàrquing de Jaume I a la Part Alta. Un 59.38% d'aquesta dada considerà, però, que ho veuen bé «si acondicionen l'espai de manera adient» i un 9,38% considera símplement que Sí ho veuen bé «perquè és un bon lloc per les dinàmiques dels seguici popular».Un 31,26% opina que no està d'acord amb aquesta possibilitat. En concret un 15.63% pensa que «No, crec que allà són més necessàries places d'aparcament» i , la mateixa dada, un 15.63% opina que «No, és una idea poc estudidada»L'Ajuntament de Tarragona ja va plantejar la possibilitat de traslladar el local que alberga els elements del Seguici al pàrquing Jaume I de la Part Alta. En 2015 es va realitzar una enquesta ciutadana per decidir el futur de l’aparcament. En la votació només hi van participar 239 persones i l’opció que va guanyar va ser la de destinar l’equipament amb fins culturals, socials i d’oci. Aquell any, el PSC ja va anunciar la seva intenció de convertir el pàrquing en la nova Casa de la Festa.Els resultats de l'enquesta els pots consultar aquí