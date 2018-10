Només un 23.23% confien en l'objectivitat del sistema judicial

Actualitzada 01/10/2018 a les 10:15

La gran majoria dels enquestats opina que la justícia espanyola no és imparcial. En total, un 76,77%% dels lectors que han participat opinen que no és objectiva. En particular, un 68.69% considera que «No, està polititzada» i un 8.08% opina que «No és justa amb la causa independentista».Només un 10.10% opinen que «Sí, en general malgrat pugui cometre errors.» i un 13.13% consideren que «Sí, és igual per a tothom». Ambdós resultats a favor de la imparcialitat de la justícia espanyola sumen un 23.23% del total.Des del Diari Més vam voler conèixer l'opinió dels nostres lectors després dels darrers esdeveniments de la Justícia Espanyola. Jutges d'arreu de l'Estat van desqualificar el moviment independentista a través del correu electrònic oficial del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) des de principis de setembre i fins a la negativa d'Alemanya d'extradir Carles Puigdemont, segons van informar recentment 'Elmon.cat' i 'Eldiario.es'.