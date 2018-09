Més de la meitat dels enquestats no veu bé la campanya «Xiulet de les Festes»

El 53,43% rebutja aquesta iniciativa realitzada durant les festes front el 44,92% que ho veuen bé

Actualitzada 25/09/2018 a les 09:35

El 53,43% dels participants en l'enquesta del Diari Més sobre la campany 'Xiulet de les Festes' impulsada pel CDR Tarragona s'han mostrat en contra d'aquesta iniciativa. En concret, entre els contraris, un 49.45% han respost que «No, això es manifesta a les urnes i no a una Festa Major» i un 3,98% pensen que «No, els CDR no haurien d'entrar en temes de política local».Un 44,92% es van mostrar a favor de xiular als polítics durant la Festa Major. En particular, un total de 33,93% consideren que «Sí, a veure si d'aquesta manera reaccionen» i un total de 10,99% opinen que «Sí, sempre que només siguin una xiulada i no hi hagi cap agressió verbal».Per últim, un 1.65% considera que «és un tema que no m'afecta ni m'interessa».'Xiulet de les festes' volia aconseguir evidenciar el malestar del col·lectiu amb els regidors de l'Ajuntament de Tarragona, especialment els que formen part de l'equip de Govern. Durant les festes, les xiulades als polítics del govern municipal s'han repetit en diferents actes com l'anada a Ofici amb el Seguici Popular i altres actes tradicionals.Pots consultar els resultats de l'enquesta, aquí