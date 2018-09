Tres de cada quatre enquestats opinen que Tarragona és més insegura últimament

La gran majoria dels lectors consideren que sí hi ha més sensació d'inseguretat a la ciutat

Actualitzada 12/09/2018 a les 11:48

La gran majoria dels lectors, un 74% (73,99%), que han participat a l'enquesta del Diari Més sobre seguretat ciutadana, consideren que sí hi ha una major sensació d'inseguretat a la ciutat de Tarragona. En concret, un 31,31% han respost que «Sí però només en determinades zones de la ciutat» i un 42.86% apunten que «Sí, especialment a la nit».Només un 16,11% responen negativament i opinen que «No, la sensació és la mateixa de sempre» i un 9,73% van triar l'opció que «No sento més inseguretat que la que és pot percebre altres ciutats similars».En aquest cas, els resultats de l'enquesta es decanten majoritàriament per l'opinió afirmativa i destaquen que hi ha una major sensació d'inseguretat a la ciutat. Aquí , pots consultar els resultats.