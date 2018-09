L'opinió pública, dividida respecte a la polèmica dels llaços grocs a la Muralla de Tarragona

Un 46,5% dels enquestats pel Diari Més es mostra a favor de l'acció reivinticativa i un 48,07% es mostra contrària

Actualitzada 05/09/2018 a les 11:31

Els enquestats pel Diari Més amb la pregunta 'Veus lícit col·locar llaços de color groc a la protecció de la Muralla de Tarragona?' han donat uns resultats molt similar respecte als partidaris d'aquesta acció i als detractors.En concret, un 30.90% consideren que «No és lícit, crec que estan embrutant el patrimoni de la ciutat» que sumats al 17.17% que van respondre que «No és licit, crec que tots els monuments haurien de quedar al marge» donen un resultat de 48,07% d'enquestats que no donen suport a aquesta acció reivindicativa per la llibertat dels polítics independentistes empresonats.D'altra banda, un 27.90% consideren que aquesta acció «Sí és lícita sempre que no es faci malbé el monument». Si afegim a aquest resultat, el 18,60% de persones que han opinat que «Sí és lícit, és un espai amb molta visibilitat per reivindicar els drets dels presos polítics», el resultat a favor d'aquesta acció és de 46,5%.L'opinió pública, seguint els resultats de l'enquesta del Diari Més, mostra una divisió pràcticament equitativa de les persones que veuen correcta l'acció dels quals la desaproven.Només un 5.44% ha opinat que «M'és indiferent, em cansa aquest enfrontament».Els resultats finals de l'enquesta es poden consultar aquí