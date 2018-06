La majoria dels lectors enquestats opinen que Catalunya sí que està a punt de l'enfrontament civil

Un 27,45% pensen que hi ha molta crispació entre bàndols polítics enfrontats i un 25,49% pensen que es tracta d'alarmisme sense fonament

Actualitzada 18/06/2018 a les 10:12

El nou ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, el català Josep Borrell, va manifestar en un programa televisiu, que Catalunya hauria de col·laborar amb el Govern Espanyol, ja que «està a punt de l'enfrontament civil». Encara que en un titular d'Exterior explicava que, «un enfrontament civil no és una guerra». Tot i això el ministre confessava que actualment s'està vivint una situació d'alta tensió. A més, Josep Borrell va explicar durant el programa que la línia d'actuació del govern espanyol se centrarà en el diàleg, a diferència de l'estratègia de Mariano Rajoy. El PSC va subscriure l'afirmació de Borrell i el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, va assegurar que és «convenient» alertar dels riscos que hi ha i va lamentar no haver estat més «contundent» amb la via unilateral.Davant la pregunta, «Creus que Catalunya està a punt d'un enfrontament civil?», realitzada als lectors del Diari Més la majoria dels enquestats pensen que sí s’està a punt i a més, hi ha molta crispació entre bàndols polítics enfrontats. Un 25,49% dels participants opinen que actualment Catalunya no està a punt d'un enfrontament civil, ja que es tracta d'alarmisme sense fonament. EL 25,10% dels lectors consideren que potser s'hi arribarà a un conflicte per culpa dels polítics encara que actualment Catalunya no estigui a les portes de l'enfrontament. Finalment veuen que només és una estratègia política el 21,96% dels enquestats.