La majoria d'enquestats creuen que en menys d'un any hi haurà noves eleccions al Govern de la Generalitat

Un 20,59% dels enquestats creu que la legislatura pot arribar a assolir els quatre anys si treièssin el 155

Actualitzada 21/05/2018 a les 13:02

La majoria d'enquestat pel Diari Més sobre la duració de la legislatura després d'investir a Quim Torra consideren que en menys d'un any hi haurà noves eleccions amb un 29,41% del total dels resultats. A aquesta dada, se li ha d'afegir el 20.59% dels que opinen que la legislatura de Torra tindrà una durada de cinc mesos tal com va afirmar Puigdemont en una entrevista al diari 'La Stampa'.En aquesta ocasió, però, les dades han estat molt similar en les diferents opcions. En concret, un 29,41% desconeixen el temps que durarà la legislatura però tenen clar que el Govern espanyol tornarà a aplicar el 155 «com demana Ciutadans». Per últim, un 20,59% dels enquestats creu que la legislatura pot arribar a assolir els quatre anys si eliminessin el 155.El Parlament va investir Quim Torra com a 131è president de la Generalitat, cinc mesos després de les eleccions del 21-D i només una setmana abans d'exhaurir-se el termini del 22 de maig que portava a repetir eleccions. Torra va ser investit com a president «provisional» tenint en compte que JxCat manté la intenció de tornar a investir Carles Puigdemont al llarg de la legislatura.