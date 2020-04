Les cinc parts del cotxe que cal netejar per evitar contagis

En aquestes zones específiques, el virus pot romandre fins a 72 hores depenent de la superfície

Actualitzada 24/04/2020 a les 11:07

Tot i el confinament, moltes persones continuen agafant el cotxe per anar a treballar, és per això que la DGT recomana la desinfecció de cinc parts del cotxe, per tal d'evitar nous contagis en els moviments amb el turisme. En aquestes zones específiques, el virus pot romandre durant 72 hores, depenent de la superfície.La primera de les cinc parts que cal netejar a fons són les estores del cotxe. La DGT recomana fer-ho amb un raspall si són de tela i després passar l'aspiradora, mentre que si són de goma o cuir recomanen fer-ho amb aigua calenta a pressió. A banda, en tots dos materials cal aplicar productes desinfectants.Una altra part del cotxe que cal netejar són les manetes per obrir les portes, el volant i el canvi de marxes, ja que juntament amb el fre de mà són els elements que més es toquen amb les mans. Aquests s'han de netejar diàriament amb desinfectants, tant quan s'entra com quan se surt del vehicle.La tercera part és la sortida de l'aire condicionat, on és important passar l'aspiradora per evitar que s'obstrueixin amb la brutícia i la pols. També cal netejar diverses vegades a la setmana el quadre de comandament, perquè acumula pols i brutícia. Després de netejar-lo amb productes especialitzats per aquesta superfície, cal tirar-hi un líquid desinfectant.Finalment, la darrera part del cotxe que cal rentar són les finestres, que són una de les zones del vehicle que estan en contacte amb l'exterior, amb el consegüent risc que algú pugui tocar amb la mà els vidres o deixar partícules de tos i esternuts. Per aquests motius cal aplicar desinfectant, acompanyat d'un tiràs i, seguidament, un producte neteja vidres, amb el mateix procediment.