La història divertida d'un petit cotxe

MINI 60 Years Edition

24/10/2019 a les 13:33

Alegre i divertit

En un mercat ple de vehicles «milenials», híbrids i amb sistemes electrònics futuristes, fa gràcia escriure sobre un cotxe que va sortir al mercat quan vas néixer. És el cas del «Mini 60 Years Edition», una edició especial d’aquest vehicle que podríem qualificar d’històric, perquè va néixer el 1959. Fa sis dècades, d’aquí la seva denominació.BMW, propietària de la marca des del 2001, ha volgut celebrar aquest aniversari amb el llançament d’un MINI partint de la base del Cooper, la versió més esportiva de la marca, a la qual ha equipat amb elements exclusius que el diferencien de la versió «estàndard». Seria just també dir que John Cooper, fabricant de vehicles esportius en aquells anys, decidí que aquell vehicle, petit per fora i gran per dins, era ideal per participar en les proves esportives dels anys seixanta. El 60 Years és un vehicle de sang anglesa, però fabricat a Alemanya. Podria dir que no importa, però no és així. Tots coneixem la precisió de la mecànica d’aquest país.Fa pocs mesos que el nou MINI 60 ha començat a rodar per les carreteres i només els més entesos han sabut diferenciar-lo del Cooper, perquè els elements estètics exteriors tenen certa similitud. Ja de prop és fàcil reconèixer-lo perquè els emblemes «60» estan ubicats per tot el vehicle, però, hi ha un detall que no admet confusió: els fars del darrere tenen el disseny de la Union Jack. També podem veure el logo de l’edició especial a l’esquerra del capó, als intermitents laterals i als estreps de les portes. Volant (de cuir, esportiu), reposacaps, seients de pell de color marró fosc... tot porta el logo de la sèrie especial.S’ofereix aquesta edició commemorativa en dos motors de benzina i dos dièsel, amb potències que van des dels 136 CV als 192 CV. Les diferents motoritzacions portaran el cognom de Cooper, Cooper S, Cooper D y Cooper SD. S’inclouran també versions de 3 i 5 portes.Aquesta edició es caracteritza especialment pel color escollit pel fabricant. Us recordarà aquell verd tan britànic (British Racing Green IV) que portaven els cotxes de competició. No podien faltar les franges sobre el capó i unes llantes de 17 polzades exclusives per a aquest vehicle. Però si no us agrada el color, no patiu, també hi haurà possibilitat d’escollir altres tonalitats. Per exemple, Midnight Black metallic, Moonwalk Grey metallic, Melting Silver metallic i MINI Yours Lapisluxury Blue. Però home, ja que fem història amb un vehicle, personalment triaria l’autèntic verd dels circuits dels anys seixanta. El sostre i els retrovisors exteriors en lacat negre completen un conjunt visual molt MINI.Des del moment en què he posat en marxa el vehicle amb aquella palanca vermella que recorda els cotxes de ral·li, he sabut que passaria una setmana divertida. No descobreixo res als amants d’aquesta marca si dic que és un vehicle per gaudir. Porto una versió manual, quelcom que cada vegada es veu menys i, fins i tot, hi ha a qui li fa mandra, però pels qui vulguin treure la sang esportiva d’aquest vehicle és quelcom aconsellable.El Mini 60 Years és segur en els revolts i duu una suspensió contundent que manté el vehicle a la carretera com un tren als rails. No m’estendré més quant al comportament i potència perquè, en essència, el que estic conduint és un Cooper millorat en estètica.Cada país rebrà una quantitat determinada d’unitats, i això fa que sigui un vehicle que, amb el pas de les dècades, podrà convertir-se en un preuat clàssic de sèrie limitada... i això té un preu.