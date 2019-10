L'elèctric amb més classe guanya múscul

BMW i3S

Actualitzada 03/10/2019 a les 12:38

Encara estàvem intentant interpretar com seria el món de la mobilitat elèctrica quan va aparèixer un vehicle tan futurista com l’i3 de BMW. I abans que se’ns passi la sorpresa inicial de veure un vehicle fet de fibra de carboni i un interior de Blade Runner, la marca ens sorprèn amb una versió encara més potent i esportiva. Si teníem algun dubte, ara ja està resolt. El segon elèctric de la firma alemanya és un vehicle diferent, icònic, desitjable i esportiu. Dels quatre qualificatius, el que feia referència al desig és el que més costa, perquè encara estem en un país de conductors porucs a l’hora de tenir un elèctric. No cal ser un setciències per saber on està la por: a l’autonomia.Hem fet 300 quilòmetres amb una càrrega amb el vehicle que BMW ha posat a la nostra disposició durant deu dies. Però aquesta autonomia s’ha aconseguit gràcies a un conjunt de mesures que van des de la conducció en el mode ECO-PRO fins a saber jugar amb el peu. Aquí hem d’explicar que el mateix accelerador actua també com un fre que recarrega la bateria. És a dir, que quan aixequem el peu, el cotxe experimenta una retenció molt superior a la d’un cotxe tradicional. Aquesta desceleració, a la que ens haurem d’acostumar, ens estalviarà utilitzar el fre. També saber que quanta més retenció hi hagi, més càrrega entra a la bateria. Així que, en ciutat -on menys consumeix l’i3s- una hàbil combinació pot fer que arribem a aquests 300 quilòmetres d’autonomia. El preu que s’ha de pagar és anar sense aire condicionat i amb la velocitat limitada a 90 km/h. Si conduïm d’una forma «normal», sense restricció i en unes condicions esportives, probablement no podrem superar els 220 quilòmetres.Amb la nova versió de l’i3s disposarem de 184 cavalls (170 en l’anterior versió) i podrem circular a un màxim de 165 km/h (limitada). En la nova versió més potent ha augmentat el par motor i aconseguirem una acceleració de 0 a 100 km/h., en 6,9 segons (7,3 en l’i3 original). El nou i3s és més esportiu i, per tant, disposa d’una suspensió més rígida. Incorpora unes llantes de 20” i uns neumàtics que ara són més amples. S’han millorat també aspectes com el control de tracció.És un BMW, i per tant, no estem parlant de tecnologia barata. No ens hem d’espantar dels 41.850 euros que val, perquè d’aquesta quantitat hem de descomptar les ajudes a la compra de cotxe elèctric i el preu podria baixar substancialment. Si es fa un us diari d’aproximadament 200 quilòmetres, en quatre o cinc anys quedaria completament amortitzat gràcies a l’estalvi en combustible. A casa, és convenient instal·lar un punt de càrrega que BMW anomena Wallbox i que ens permetrà carregar-lo en unes 7 hores. Amb una càrrega ràpida de 50 KW/h, es pot recarregar completament en només 39 minuts. Compte amb la potència contractada a casa, ja que requerirem probablement un contracte més potent que el que tenim actualment.El i3s és una delícia als carrers de la ciutat. Divertit, alegre, potent i amb una conducció que recorda la levitació en alguns moments. Té una direcció molt precisa i la suspensió esportiva presenta en alguns moments alguna incomoditat. Ja ho sabem de sempre: confort o esportivitat, s’ha de triar.