Orgull de nom

Seat Tarraco

Actualitzada 20/09/2019 a les 09:48

Un monovolum o un SUV 7 places

Haver d’escriure d’una forma imparcial del Seat Tarraco no és una tasca fàcil. Especialment si és per Santa Tecla i el vehicle del qual has de parlar porta el nom de la teva ciutat.Ja fa uns mesos que el vehicle més gran de la marca roda per carrers i carreteres, però encara veiem que la gent se’l mira quan passa, i és que el Tarraco és un vehicle atractiu, de disseny modern i contundent, que combina esportivitat amb familiaritat. I mai millor dit, perquè el Tarraco és un vehicle de doble ús precisament per una de les característiques més buscades per les famílies: les 7 places. Però, jo encara he trobat dos nous qualificatius pel «nostre» SUV de Seat: la diversió i la lleugeresa, que possibilita que t’oblidis que mous quasi 1.880 quilos quan prens l’accelerador.Bé, deixem les passions darrere i parlem de com és realment aquest vehicle. El primer que m’ha sorprès és la facilitat de conducció respecte a d’altres de les mateixes dimensions i pes. No seria com conduir un Ibiza o un León, però es porta d’una forma fàcil i el comportament del vehicle és flexible i obedient. Què vull dir amb això? Doncs que si abans de pujar esperaves el típic balanceig de vaixell en un SUV amb el centre de gravetat alt, un pes considerable i un volum exterior gran, quan et poses al volant tens una sensació de facilitat en la conducció i agilitat que no esperaves.Ja sé que si vostè té una família amplia -per exemple, dona, tres nens i els pares- se li han obert els ulls i ha deixat de pensar en un tradicional monovolum per entrar en aquesta moda que ens ha envaït: el SUV. Jo també tindria aquest problema. Tot i que li recomanaria que primer veiés l’última versió de l’Alhambra. El cap ens diu que no necessitaríem un tracció a les quatre rodes o un tot camí tracció davantera amb aspecte de tot terreny. Però, ah amic!, quan veus un Seat Tarraco el cor no vol saber res del cap. I, per això, els SUV estan omplint els garatges del nostre país. Les diferències de preu no són abismals entre un tipus de vehicle i l’altre, i per alguns pocs milers d’euros més és una bona elecció.Podem tenir un Tarraco bàsic per 32.600 euros, i sobre aquesta quantitat podem afegir motoritzacions més potents o escollir una gama d’equipament superior: passant del «Style» a l’«Excelent». Existeixen quatre motoritzacions. Dos són de benzina: un 1.5 TSI 150 CV, canvi manual de 6 velocitats i tracció 4x2 a les rodes del davant; i un 2.0 TSI de 190 CV. automàtic DSG 7 velocitats i tracció total. Els dos de motorització dièsel són 2.0, de 150 CV amb canvi manual de 6 velocitats (amb possibilitat en aquest cas d’escollir també un canvi automàtic o la tracció a les quatre rodes) i un 190 CV que només s’ofereix amb el canvi automàtic i tracció total.Si ja hem recorregut concessionaris i sabem que escollirem el Tarraco, llavors ve la pregunta del milió: M’agafo el de 190 CV o el 150 CV? I aquí ja arribem al consell personal. Si hem de tenir en compte que la velocitat que agafa el 190 CV és de 211 km/h. jo em preguntaria si realment necessito tanta potència. Recordeu també que a més motor més consum, i podem passar d’uns tranquils 7 l/100 a 9 o 10 l/100 depenent del recorregut i «les mans». Personalment crec que amb 150 CV es circula d’una forma acceptable. El mateix diria de la tracció a les quatre rodes, sens dubte més segura quant a adherència, però personalment no invertiria en això... a excepció de si tinc una casa a la muntanya.El Seat Tarraco forma part de la família Volkswagen i està fabricat sobre la base MQB que comparteix el Tiguan, tot i que el que porta el nom tarragoní està millorat quant a estètica i detalls que el fan diferent. Per exemple, al seu interior podem trobar una pantalla de 8 polzades amb tota la informació que necessitem del vehicle i també un panel d’instruments virtual que pots configurar. Important, si es té família nombrosa: amb 7 places ens quedem amb uns 230 litres, que passen a 760 amb la configuració de 5 places i 1.775 litres amb la segona filera abatuda.