Els cotxes elèctrics, obligats a fer soroll per ser més perceptibles

La UE insta aquests vehicles a emetre sons similars als d’un motor de combustió per prevenir col·lisions amb vianants

Actualitzada 03/07/2019 a les 10:26

Data límit: juliol de 2021

Els cotxes elèctrics i híbrids hauran de fer un mínim de soroll per ser perceptibles pels usuaris de la via pública, especialment pels col·lectius més vulnerables: ciclistes o vianants amb discapacitat visual. Malgrat que el reduït so d’aquests vehicles té beneficis per al medi ambient, la Unió Europea ha decidit llançar una normativa que obliga els automòbils a emetre senyals acústics que serveixin d’avís als vianants.La mesura, en vigor des d’aquest dilluns, insta a actualitzar els requisits del sistema d’avís acústic del vehicle (SAAV) als anomenats 'vehicles silenciosos de transport per carretera' -elèctrics i híbrids-, de manera que aquests siguin més perceptibles. Aquesta eina haurà de generar automàticament un so en el rang mínim de velocitat, fins 20 km/h; però també durant la marxa enrere. No serà necessari en els de combustió interna ni en aquells que disposin de dispositius d’advertència.El so generat serà continu, per informar els vianants que el vehicle es disposa a engegar-se o està en funcionament. Haurà de ser similar al so d’un de la mateixa categoria amb un motor de combustió interna. I els fabricants podran decidir les seves característiques, encara que haurà d’estar situat a la franja de 56 a 75 decibels. La UE prohibeix a més la seva desactivació manual, possibilitat que abans sí que permetia.Le legislació està vigent des de dilluns, data des de la qual les marques han d’instal·lar el SAAV a tots els vehicles elèctrics i híbrids de nova homologació. L’1 de juliol de 2021, haurà de ser present en tots els que es comercialitzin, sempre sota responsabilitat dels fabricants.Des de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac) preveuen que previsiblement seran les marques les que, en cas de ser necessari, cridin als amos de vehicles adquirits anteriorment que precisin d’aquesta millora, que també finançaran; tot i que encara no existeix confirmació oficial referent a això.Aquesta mesura ha estat celebrada des de la Unió Europea de Cegs, que qualifica d’'amenaça' per al seu col·lectiu el silenci d’aquests vehicles, especialment a l’hora de travessar el carrer. L’absència de soroll fa virtualment impossible percebre’ls per evitar una col·lisió que pugui derivar en lesions greus i, fins i tot, la mort, adverteix l’associació.