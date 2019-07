300 cavalls a un bon preu

Actualitzada 27/06/2019 a les 12:17

Estable, molt estable

I si em compro un Seat Ateca?

Primer de tot: Cupra no és una línia esportiva de Seat, és des del febrer del 2018 una marca independent. El model Ateca és el primer vehicle d’aquesta nova firma automobilística «filla» dels de Martorell. La nova marca tindrà un segell clarament esportiu i de vehicles d’una certa exclusivitat. Tot i això, no us espanteu perquè, pel que hem vist amb el primer vehicle que han llançat, el preu elevat no anirà vinculat -de moment- a aquesta exclusivitat. Haurem de veure quan neixi el Formentor, primer model nascut Cupra originalment, si les coses no canvien.Quan m’han posat la clau a la mà del Cupra m’han dit «és un cotxe per gaudir, ja ho veuràs». Efectivament, ho han encertat. El Cupra Ateca és un vehicle divertit. Gran, alt, un xic pesat, però els 300 cavalls de potència fan que ens oblidem de que movem 1.600 quilos. Només hi ha una motorització, però és un motor ja conegut pels «cremarrodes»: un benzina TSI 2.0 que permet que arribem als 100 quilòmetres per hora en 5,2 segons, que -si poguéssim- ens posaríem a 247 km/h.Esteticament, el Ateca de Cupra es diferencia del de Seat en molts detalls estètics i alguns tècnics. La graella frontal tipus rusc, el color coure de les llantes de 19 polzades, aquell negre lluent que ho inunda tot i un logotip que també vol que ens oblidem de la Seat.45.000 euros costa aquest SUV 4x4 automàtic DSG de 7 velocitats que, clarament, no té rival per aquest preu si tenim en compte les seves prestacions.La primera sensació al posar-se al volant i agafar carreteres de corbes suaus és de una estabilitat envejable. Tot i ser un vehicle de centre de gravetat alt, no té el balanceig que s’esperaria. Té alguna cosa a veure la seva suspensió adaptativa, el control dinàmic del xassís i la tracció total. L’Ateca de Cupra és un vehicle que serveix per tot el que imaginis, sempre que no somiïs en tenir un tot terreny pur o un esportiu pura sang, però curiosament ho és tot.Els sis modes de conducció et permeten fer el que vulguis. Girar aquella rodeta i seleccionar el mode Cupra farà que, en un segon, el cotxe deixi de ser el Dr. Jeckyll i es es converteixi en Eduard Hyde.El so dels quatre tubs d’escapament ja indiquen que ja no estem de broma i el cotxe comença a estirar, al mateix temps que tot un laboratori electrònic es posa en marxa per configurar els diferents elements mecànics per aquesta nova exigència. S’endureix la suspensió, el control de xassís i els sistemes de control estan alerta per acompanyar l’esportivitat. Les sensacions son molt subjectives: cada persona tindrà una valoració diferent.Jo crec que és un vehicle ideal per un ús diari, que és digne off-road i que pot fer-nos passar una bona estona.Com ja vaig dir en l’anterior prova, la del Ford Mustang, si t’agrada la exclusivitat aposta per ella. Sí, s’assemblen molt, en certs aspectes són quasi iguals... però, per una diferència de preu que podria estar en els 6.000 euros (versions equipades del Seat) no et quedis en línia i segueix per Bingo.Vehicle polivalent, segur, divertit i amb uns consums que van des dels 8-9 litres en recorreguts moderats fins al que vulguis si condueixen com Vatanen, però difícilment passaràs dels 18 litres (modo Cupra).Per cert, si vols comparar prestacions i preus en altres marques, ni BMW, ni Audi, ni Jaguar, ni Porsche et sortirà a un preu tan reduït per les prestacions que té.Sobre el preu base pots afegir-hi opcions diverses en color, seients, frens, miralls, en el pack Performance que afegirà personalització a un vehicle que ja de per si, de sèrie, té un estil molt propi. Atent a detalls com el quadre d’instruments del vehicle, que és configurable, de 10” i que permet, entre altres visualitzacions, veure el mapa del navegador, les revolucions, la velocitat, el consum en rellotges que es poden treure i posar al nostre gust.La tracció total ens permetrà sortir de situacions compromeses en camins i al mateix temps aconsegueix una estabilitat envejable per un vehicle tan «gran». No, no és un set places. Eco, Snow, Off Road, Confort, individual o Cupra. Escull quin Cupra Ateca vols i tira milles.