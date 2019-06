Repsol converteix el Passeig de Gràcia de Barcelona en un museu del motor

La companyia hi exposa les motos i els cotxes que ha patrocinat durant 50 anys

Actualitzada 10/06/2019 a les 09:28

RELACIÓ D'ESTABLIMENTS I VEHICLES EXPOSATS:

Honda NSR 500 de Àlex Crivillé (2000): en Rabat (P. Gràcia, 94)

(2000): (P. Gràcia, 94) Honda NSR 500 de Mick Doohan (1997): en el hotel Alma (Mallorca, 271)

(1997): en el (Mallorca, 271) Honda RC212V 40 aniversario, de Dani Pedrosa y Nicky Hayden (2008): en el Hotel Majestic (P. Gràcia, 68)

(2008): en el (P. Gràcia, 68) Honda RC213V de Marc Márquez (2015) : en The North Face (Granvia de les Corts Catalanes, 636)

: en (Granvia de les Corts Catalanes, 636) Honda RC213V de Marc Márquez (2016) : en el hotel Casa Fuster (P. Gràcia, 132)

: en el (P. Gràcia, 132) Honda RC213V de Marc Márquez (2018 ): en el hotel Alexandra (Mallorca, 251)

): en el (Mallorca, 251) Honda RC213V de Marc Márquez (2019) : en Santa Eulàlia (P. Gràcia, 93)

: en (P. Gràcia, 93) Honda RC212V de Dani Pedrosa (2010): en el Gallery Hotel (Rosselló, 249-251)

(2010): en el (Rosselló, 249-251) Honda NSR 250 de Sito Pons (1989): en Muji (P. Gràcia, 21)

(1989): en (P. Gràcia, 21) Honda RS125 de Emilio Alzamora (1999): en Nubar (P. Gràcia, 53)

(1999): en (P. Gràcia, 53) KTM 660R de Marc Coma (2006): en Replay (P. Gràcia 60)

(2006): en (P. Gràcia 60) KTM de Nani Roma (2004): en The One (Provença, 277)

(2004): en (Provença, 277) Derbi 50 GP Ángel Nieto (1971): en Uno de 50 (P. Gràcia, 92)

(1971): en (P. Gràcia, 92) Derbi 125 GP de Jorge Martínez Aspar (1998): en el hotel Alexandra (Mallorca, 251)

(1998): en el (Mallorca, 251) Montesa Cota 4RT de Toni Bou (2018): en Replay (P. Gràcia 60)

(2018): en (P. Gràcia 60) Montesa Cota 4RT de Toni Bou (2018): en Hotel Royal (P. Gràcia 84)

(2018): en (P. Gràcia 84) Aprilia RSW 250 de Sebastián Porto (2004): en Benetton (P. Gràcia 69)

(2004): en (P. Gràcia 69) Aprilia RSW 125 de Pablo Nieto (2004): en Regia ( P. Gràcia, 39)

(2004): en P. Gràcia, 39) Maserati Osca MT4 (1950): en el hotel Casa Fuster (P. Gràcia, 132)

MT4 (1950): en el (P. Gràcia, 132) Arrows A20 F1 de Pedro Martínez de la Rosa (1999): en Eichholtz (Mallorca, 268)

(1999): en (Mallorca, 268) Fiat 124 Abarth (1973): en Replay (P. Gràcia 60)

Repsol converteix el Passeig de Gràcia de Barcelona en un museu d'aquelles motocicletes i automòbils que va patrocinar al llarg de 50 anys. Del 6 al 16 de juny es poden veure en alguns establiments de l'emblemàtic passeig les màquines guanyadores que avui ja sorprenen els vianants que miren aparadors.A l'Hotel Casa Fuster de Barcelona es van reunir un bon nombre de pilots que en algun moment de les seves vides esportives van portar la 'R' de Repsol. Entre ells hi havia Pedro de la Rosa, Nani Roma, Alguersuari, Cardús, Crivillé, Pérez Sala, Marc Coma o Salvador Servià, que es van reunir a la terrassa de l'hotel per a compondre una foto històrica i d'aquesta manera agrair a la marca petrolífera seu suport .Bàrbara Bertran, gerent de patrocinis de Repsol, ha assegurat que «els pilots formen part de la nostra història i en aquests 50 anys hem estat en més de 50 disciplines de l'esport i el motor. Fa 25 anys que vam començar la nostra aliança en MotoGP amb Honda. Va començar amb un èxit i així segueix sent avui dia».