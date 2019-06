Els pneumàtics sense aire arriben als vehicles

El prototip UPTIS és una aposta clau en l'estratègia d'investigació i desenvolupament en termes de mobilitat sostenible

Actualitzada 10/06/2019 a les 09:27

Les empreses Michelin i General Motors han presentat una nova generació de pneumàtics sense aire, anomenats Michelin Uptis (Unique Puncture proof Tire System), a la fira de mobilitat sostenible celebrada a Montreal, Canadà, durant els dies 4 i 6 de juny.Michelin i GM també han anunciat un acord d'investigació pel qual totes dues companyies pretenen validar el prototip UPTIS per a la seva utilització en vehicles de turisme a partir de 2024. Michelin i GM ja estan realitzant proves del prototip en vehicles com el Chevrolet BoltEV. A finals d'any s'iniciaran els assajos en conducció real en una flota de Chevrolet Bolt EV a Michigan, Estats Units.Ja que els UPTIS no necessiten aire, aquesta revolucionària innovació elimina el risc de punxada i, per tant, augmenta la seguretat dels conductors; pel que fa als professionals redueix el temps d'inactivitat quan es produeix un problema amb els neumàtics; i també permet utilitzar menys matèries primeres durant la seva fabricació.El prototip UPTIS representa un pas decisiu en la implementació del concepte Vision de Michelin, presentat a Movin'On l'any 2017 per a mostrar l'estratègia d'investigació i desenvolupament de Michelin en termes de mobilitat sostenible. El concepte Vision es basa en quatre pilars d'innovació: 'Sense aire', 'Connectat', 'Imprimible en 3D' i '100% sostenible' (realitzat amb materials renovables o d'origen biològic).Florent Menegaux, President del Grup Michelin, ha declarat: «UPTIS demostra que la visió de mobilitat sostenible de Michelin és un somni realitzable. La nostra col·laboració amb socis estratègics com GM, que comparteixen les nostres ambicions de transformar la mobilitat, ens permet mirar cap al futur avui».Steve Kiefer, Director General de Compres de General Motors, ha afegit: «Estem entusiasmats amb les oportunitats que ofereix UPTIS i la col·laboració amb Michelin en aquesta innovadora tecnologia. UPTIS és la solució ideal per a impulsar a la indústria automotriu cap al futur, i il·lustra a la perfecció com els nostres clients es beneficien de les innovacions desenvolupades amb els nostres socis proveïdors».El prototip UPTIS, redissenyat per als turismes actuals, s'adapta especialment bé a les noves formes de mobilitat. Els vehicles i les flotes del demà –cotxes autònoms, elèctrics, compartits o d'un altre tipus– equipats amb UPTIS no necessitaran cap manteniment relacionat amb els pneumàtics, la qual cosa optimitzarà la seva productivitat.«El prototip UPTIS demostra la capacitat d'innovació de Michelin, tant en el camp dels materials d'alta tecnologia com amb l'enfocament del desenvolupament, en estreta col·laboració amb GM. Aquesta associació reforça encara més el nostre full de ruta en matèria d'innovació, basada en el nostre concepte Vision», ha declarat Eric Vinesse, Director d'Investigació i Desenvolupament del Grup Michelin, encarregat de presentar UPTIS a Movin'On. «UPTIS representa una fita significativa en l'ambició de Michelin per la mobilitat del demà. També encarna el nostre compromís amb una mobilitat millor i més sostenible per a tots».UPTIS introdueix millores revolucionàries en l'arquitectura i en els materials composts, que li permeten suportar tant el pes com la velocitat d'un vehicle.Aquestes innovacions es combinen per a eliminar l'aire a pressió i suportar la càrrega del vehicle. A més, suposen un important estalvi mediambiental: cada any es rebutgen uns 200 milions de pneumàtics a tot el món a causa de burxades i danys causats per perills en la carretera o per un desgast irregular com a conseqüència d'una pressió inadequada.Aquest progrés aconseguit amb el prototip UPTIS demostra el compromís conjunt de Michelin i GM per a proporcionar solucions de mobilitat més segures i sostenibles.