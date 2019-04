Lexus UX 250, trencant amb tot el que s'ha vist

La seva tecnologia híbrida autorecarregable ofereix un consum molt reduït en tot tipus de vies

Actualitzada 25/03/2019 a les 08:42

El Lexus UX 250 arriba per quedar-s’hi. Aquest crossover, que barreja un disseny espectacular amb un gran estil i unes prestacions més que notables, entra en el mercat premium amb la idea d’oferir un producte diferent a l’existent, sense deixar d’oferir tot el que necessita un vehicle pensat per als més exigents.Autoforum va presentar ahir al Moll de Costa de Tarragona un vehicle que, a primera vista, ja ofereix una imatge de majestuositat i de qualitat com pocs en el mateix segment. No és un crossover a l’ús, ja que, veient-lo circular, sembla més aviat un híbrid entre aquest tipus d’automòbils i una berlina de qualitat, de les de major classe.Ample i segur, l’UX 250 ofereix una gran visibilitat, agilitat i, conduint-lo, demostra una gran capacitat de resposta, digna dels usuaris més exigents. A més, la seva tecnologia híbrida autorecarregable de nova generació ajuda a reduir considerablement el consum en tot tipus de vies (des de 4,1 l/100km).El vehicle, que ja està a la venda, es pot adquirir amb cinc acabats diferents. L’Eco, que és el més bàsic; el Business, amb bon nivell d’equipament i un disseny espectacular; l’Executive, que afegeix una gran dosi de confort; l’F Sport, per a aquells que busquen un aspecte més dinàmic i esportiu; i, per finalitzar, el Luxury, destinat als que busquen el màxim nivell d’equipament.Es pot adquirir un Lexus UX 250 híbrid autorecarregable amb Full Drive per 250 euros al mes durant quatre anys, amb quota inicial d’11.922,30 euros i final de 19.314,79 euros. El preu inclou quatre anys de manteniment, quatre anys de garantia, quatre més de connectivitat i un any amb l’assegurança a tot risc gratuïta.