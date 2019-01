El nou Santa Fe 2019 premiat com a 'Redesign of the Year' per ALG

Els canvis introduïts al vehicle així com la seva execució, justifiquen el reconeixement rebut pel model de Hyundai

Actualitzada 30/01/2019 a les 12:56

El nou Hyundai Santa Fe 2019 ha aconseguit el premi de 'Redesign of the Year' atorgat per ALG. Aquest prestigiós premi reconeix el nou interior del cotxe orientat a la família, equipat amb pràctiques tecnologies d’avantguarda i una audaç aparença exterior.ALG, la filial d’anàlisi de TrueCar, Inc., és el punt de referència que pronostica els futurs valors dels vehicles, així com la rellevància dels lísings. Aquest nou premi d’ALG es va determinar segons les modificacions aplicades al cotxe i la qualitat de la seua execució.Amb el redisseny del Santa Fe, Hyundai ha fet un gran salt en un dels segments més grans i competitius de la indústria, segons ALG . L’exterior evoluciona progressivament davant el seu predecessor, introduint una fàscia davantera més agressiva amb línies en negreta que porten a la part posterior del vehicle. L’interior rep una renovació completa, creant un ambient modern amb una pantalla central més gran, un refinat quadre d’instruments i un sostre solar panoràmic amb un to que s’ajusta per augmentar la llum ambiental. Els canvis introduïts al vehicle així com la seva execució, justifiquen el reconeixement rebut pel Santa Fe.El Hyundai Santa Fe ofereix una sèrie de característiques estàndard de seguretat de gran valor. L'SmartSense de Hyundai, amb tecnologies com el sistema d’assistència a la frenada d’emergència, el sistema actiu de seguiment de carril, sistema de detecció de fatiga del conductor, l'advertència de col·lisió en trànsit creuat, l'assistència de sortida segura, l'alerta de places posteriors ocupades i càmera 360º amb guia d’estacionament.Els tocs de primera qualitat, com el panell d’instruments tridimensional amb capes i les costures en contrast dels seients, asseguren un alt nivell de luxe. L’exterior del nou Santa Fe també ha crescut en mida, donant al vehicle encara més presència. Amb una longitud de 188 polzades, una amplada de 4,77 metres i una distància més gran entre eixos, també proporciona més comoditat per als passatgers que el seu predecessor.Tots els Santa Fe equipen de sèrie volant regulable amb controls d’àudio, Bluetooth® i del control de creuer, i un sistema de pantalla tàctil amb pantalla d’àudio de 7 polzades amb capacitat per a Apple CarPlay i Android Auto. No hi ha necessitat d’utilitzar un cable de càrrega, ja que té una plataforma de càrrega sense fil Qi disponible per a dispositius Android compatibles, així com iPhone 8 i iPhone X de Apple.La línia 2019 del Santa Fe ofereix una selecció de diversos motors. Un motor gasolina GDI de quatre cilindres de 2.4 litres amb 184 CV, canvi automàtic de 6 velocitats i tracció total, o dos motoritzacions dièsel: un motor de quatre cilindres de 2.0 litres turboalimentat de 150CV amb canvi manual i tracció davantera, o un de més potent 2.0 litres amb 200 CV, amb una nova transmissió automàtica de vuit velocitats i opcions de tracció davantera o tracció total.