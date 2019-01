L'Opel Zafira Life, quarta generació d'un monovolum de referència

La nova versió del vehicle es presenta en tres mides, totes elles amb fins nou seients.

Actualitzada 21/01/2019 a les 12:00

Un model, tres mides: un Zafira Life per a cada propòsit

Tot sota control

Vint anys després que que la primera generació de l'Opel Zafira arribés al mercat amb gran èxit, la història continua amb la quarta generació d’aquest model recentment desenvolupat.El nou Zafira Life és un monovolum divertit i còmode de conduir que Opel oferirà amb tres longituds de carrosseria, fetes a la mesura de les necessitats dels clients: 'S' de 4,60 metres, 'M' de 4,95 m i 'L' de 5,30 metres - cada uns dels quals es pot sol·licitar fins amb nou seients. La versió 'S' de Zafira Life és aproximadament deu centímetres més curta que l’actual Zafira, mentre que la 'M' és aproximadament 65 cm més llarga.El Zafira Life satisfà totes les necessitats quant a espai, des dels interiors versàtils, l’alt confort i els sofisticats sistemes d’assistència al conductor, fins els avançats sistemes d’informació i entreteniment, la pantalla d’informació frontal o el control de velocitat de creuer actiu basat en càmera/radar. El concepte d’equipament de seguretat ha rebut la màxima qualificació de cinc estrelles en les proves d’Euro NCAP.El conductor i els passatgers es beneficien d’un sostre panoràmic de dos peces i la possibilitat d’obrir la lluneta de la contraporta posterior.Per millorar la tracció en superfícies relliscoses, el Zafira Life està equipat amb l’avançat control de tracció IntelliGrip. També, des del seu llançament, es podrà demanar una versió 4x4.Opel oferirà una versió completament elèctrica del nou Zafira Life a començaments de 2021, representant un altre pas endavant més al camí cap a l’electrificació de la marca.El Zafira Life 'S' competeix amb els monovolums compactes, però ofereix considerablement més espai per a fins nou ocupants. També comptea amb un reduït diàmetre de gir (11,3 m), un bon comportament i dos portes laterals corredisses que s’obren elèctricament controlades per un sensor amb un moviment del peu.El Zafira Life 'M' (igual que el Zafira Life 'L') té una distància entre eixos de 3,28 m - 35 cm més llarga - i, per tant té més espai per a les cames per als passatgers posteriors, el que el converteix en un competidor dels monovolums del segment D del mercat. En comparació amb la competència, el Opel Zafira Life compta amb una contraporta posterior més gran i un accés més fàcil per a la càrrega/descàrrega del vehicle, a més d’una càrrega útil, arribant fins més d’una tona. El Zafira Life 'L', amb una capacitat de maleter d’uns 4.500 litres, entra en competència directa amb els monovolums més grans.Opel ofereix seients entapissats en cuir sobre guies d’alumini que permeten ajustar-les completament i de forma fàcil per a totes les versions del Zafira Life. Estan disponibles cinc, sis, set o vuit configuracions de seients de cuir. El respatller abatible del seient del passatger davanter permet el transport d’objectes de fins 3,50 m de longitud.Plegar els seients de la tercera fila augmenta la capacitat d’equipatge del Zafira Life 'S' fins els 1.500 litres (carregat fins el nivell del sostre). L’eliminació dels seients posteriors (que són molt fàcils de posar i treure) eleva la capacitat total de càrrega fins els 3.397 litres.El luxós acabat 'Lounge' està disponible per a les versions de distància entre eixos més llarga: en la part davantera,els seients disposen de massatge i calefacció elèctrica. En la part posterior, els passatgers viatgen en quatre seients individuals entapissats en cuir i movibles, cada un amb un banquet de 48 cm d’ample.Els passatgers VIP també poden asseure’s un davant l’altre i disfrutar d’un gran espai per a les cames. La taula mòbil també es plega per proporcionar espai addicional de per guardar objectes petits. Els passatgers poden carregar els seus dispositius mòbils utilitzant l’endoll de 230 V.La majoria de les versions de Zafira Life tenen menys d’1,90 m d’altura i, per tant, poden accedir a garatges subterranis normals.El nou monovolum d’Opel compta amb nombrosos sistemes d’assistència al conductor. Una càmera i un radar monitoren l’àrea davant el vehicle. El sistema fins i tot reconeix els vianants que creuen la carretera i pot dur a terme una maniobra de frenada automàtica d’emergència a velocitats de fins 30 km/h. El control de creuer intel·ligent ajusta la velocitat a la del vehicle que circula davant, es desaccelera automàticament i pot reduir la velocitat fins els 20 km/h si fos necessari.L’assistència de manteniment de carril i l’alerta per somnolència alerten els conductors si han passat massa temps al volant i necessiten un descans. L’assistent de llum llarga, que canvia automàticament a llum curta a llargues, s’activa circulant a més de 25 km/h.També únic en aquest segment del mercat és la pantalla d’informació 'heads-up display' en color que mostra la velocitat, la distància al vehicle anterior i les dades de navegació.Al llarg de l’any 2019, el Zafira Life també oferirà el servei telemàtic Opel Connect. Amb funcions útils, com la navegació amb informació de trànsit en temps real, la connexió directa amb el servei d’assistència a la carretera i les trucades d’emergència, li donen al conductor i als passatgers una tranquil·litat més gran. L’ajuda pot ser sol·licitar en segons a través del botó vermell. Si es despleguen els tensors del cinturó de seguretat o algun dels coixins de seguretat, la trucada d’emergència s’activa automàticament.Una bona visibilitat en totes les direccions és particularment important als vehicles més grans, per exemple, en carrers estrets o en maniobrar en àrees urbanes. Els sensors de radar als para-xocs davanters i posteriors alerten el conductor d’obstacles de tot tipus en estacionar. La imatge de la càmera de visió posterior es mostra al mirall interior o a la pantalla de 7 polzades, aquesta última amb una visibilitat de 180 graus.La gran pantalla tàctil de 7 polzades ve amb els sistemes multimèdia i multimèdia Navi d’informació i entreteniment. Ambdós sistemes compten amb integració del telèfon mòbil a través d’Apple CarPlay i Android Auto. El sistema multimèdia Navi també compta amb mapes de navegació de tot Europa amb vista 3D. Els punts d’interès en les grans ciutats es mostren en qualitat 'Full HD'. Com a opció, la geografia al llarg de la ruta en els viatges es mostra de manera molt realista.Gràcies a Opel Connect, el sistema de navegació inclou informació del trànsit en temps real sobre l’estat més recent de les carreteres. Un potent sistema de so està disponible amb tots els nivells d’equipament. En la versió topall de gamma, els passatgers gaudeixen d’una acústica de primera classe gràcies als 10 altaveus amb què compta.