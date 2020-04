Crear una paradeta de llibres a casa i fer roses de paper, idees per aquest Sant Jordi

Una iniciativa per no renunciar a viure la Diada de Sant Jordi i jugar amb els més petits

Aquesta és una idea que corre per les xarxes socials per tal que els més petits no renuncïin a viure el Sant Jordi de la manera més autèntica. El compte de Twitter @SantJordiaCasa proposa que els petits muntin la seva pròpia paradeta. La idea és decorar un espai i posar els llibres i les roses fetes per ells mateixos. Proposen que facin de llibreters i aconsellin i venguin els seus contes a altres membres de la família i que donin els diners recaptats a la campanya Jo em corono, que treballa per a trobar una cura contra el coronavirus. Aquesta idea la podeu seguir a través del compte de Twitter i Instagram de @SantJordiaCasa.D'altra banda, l'activitat es pot complementar amb una manualitat entretinguda per grans i petits. Fer flors amb diversos materials, inclosos elements reciclats. Una de les més conegudes autores de contes infantils, l'Anna Llenas ha publicat aquests dies a les xarxes, diverses maneres de fer roses al seu estil.Les xarxes també s'han omplert d'altres propostes per celebrar Sant Jordi des del confinament. Una d'aquestes idees és la versió de Sant Jordi de les mestres d’Educació Infantil de l’Escola Doctor Arruga) que s'ha fet viral a les xarxes aquests dies previs a la diada.