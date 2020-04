La Fada Titi, un nou conte per acompanyar emocionalment als nens

Claus per ajudar als més petits a continuar afrontant la situació

La fada Titi ja porta temps convertit en sorprenent fenomen viral a Espanya. Ha estat traduït ja al castellà i fins i tot hi ha persones que s'han ofert a traduir-lo a l'anglès i a l'alemany. En aquest enllaç pots descarregar. La Blau està confosa, porta diversos dies sense sortir de casa i encara que li encanta dibuixar i jugar amb plastilina, troba a faltar als seus amics. Però sobretot, enyora a la seva àvia, que està malalta degut a un virus que circula pels carrers. Un dia, mentre la Blau era a la seva habitació dibuixant, va aparèixer per la finestra una rateta vestida d'una manera molt peculiar, amb una llarga bata blanca i una màscara que cobria el seu punxegut nas. Era la fada Titi!

Els contes són una oportunitat per poder ajudar als nens a entendre de manera senzilla què està passant i obrir així un espai per resoldre els seus dubtes.

Ja hem superat el mes sencer de confinament i els infants han de continuar tancats a casa. Malgrat la majoria de famílies destaquen el bon comportament i la lliçó que ens donen els nens, després de tants dies sense poder sortir a l'exterior, el confinament comença a passar factura.Els experts apunten la importància de gestionar les emocions i validar aquelles que no siguin positives. Els adults també tenim moments en els que podem veure les coses d'una manera més negativa. Per això, les frases com «no ploris» o «no passa res» no ajudaran a empatitzar amb el que ells estan vivint. Començar per obrir espais on poguem abordar com se senten serà una bona manera d'ajudar-los a canalitzar aquests sentiments.Els psicòlegs també destaquen la importància que els adults no neguin les seves pròpies emocions negatives en determinats moments sense culpabilitzar als infants d'aquestes. Per això, si en algun moment ens sentim desbordats pels esdeveniments i les forces comencen a flaquejar, no passa res si ens veuen tristes o fins i tot plorant. Al contrari, podria ser un excel·lent moment per a parlar dels sentiments i ajudar-los a entendre que la frustració també forma part de la nostra vida en determinats moments.Els recursos com els contes han esdevinguts veritables eines per donar suport als pares en aquests moments.