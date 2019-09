Tornar a l'escola, amb energia i salut

Des del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) recorden tot un seguit de recomanacions per promoure estils de vida saludable

Actualitzada 04/09/2019 a les 13:55

Caminar

El pes de les motxilles

Jugar

Alimentació saludable

Menjar en família

Dormir bé

Fer esport

Tornem 'al cole' i amb la recuperació de la rutina, també fem un llistat de bons propòsits familiars per millorar la qualitat de vida dels nostres petits. Enfocar-ho com una oportunitat de millorar els nostres hàbits intentant fer-ho divertit, pot reduir la tristesa de la fi de les vacances.Des del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) recorden tot un seguit de recomanacions per promoure estils de vida saludable.Anar caminant a l'escola, i si no pot ser, opteu pel transport públic. I sempre que agafeu el cotxe, penseu com podeu ajudar als infants a entendre els principis de civisme i sostenibilitat.Cal vigilar el pes de les motxilles, els quilos que hi carreguem no haurien de superar el 10% del pes del nostre cos. El pes excessiu i un esforç físic poc adaptat a les condicions de l'infant poden derivar en problemes futurs de salut.A més d'anar a escola, jugar és una necessitat per als infants, i comporta beneficis en el pla lúdic i també educatiu: jugar és llibertat. Penseu que un temps d'esbarjo actiu hauria de ser un dret de la canalla, per bé que només un de cada 3 infants catalans fa un lleure actiu durant la setmana. Més del 45% dels nois ocupen la majoria del temps lliure amb pantalles, un fet que compromet la seva salut: els exposa a més obesitat i els limita relacions socials i millores de l'estat d'ànim.L'esmorzar és un àpat molt important i ha d'estar integrat per fruita, llet o productes làctics poc processats, i cereals o pa. Convertir-ho en un costum, i no saltar-se aquesta primera ingesta, té relació directa amb el rendiment i estat anímic de l'infant en les primeres hores del dia.Per altra part, dinar o sopar veient la televisió no contribueix a una bona educació en hàbits. L'ideal és fer aquests àpats en família, asseguts i amb temps suficient. Tampoc no es recomana que el dinar s'aprofiti per a obrir discussions o debats pendents.Sabem que incorporar varietat de menges des de ben petits pot ajudar al fet que els nostres fills i filles no rebutgin de tastar coses noves, ja que tots els aliments tenen propietats valuoses. Una bona opció pot ser anar plegats amb la canalla a comprar la verdura o la fruita, al mercat, botiga o en parades dels pagesos.Dormir les hores necessàries és molt important. D'això en depèn una bona «higiene del son»: sopar aviat, regularitat i bons hàbits, i no consultar els mòbils abans d'anar a dormir.L'AEP (Asociación Española de Pediatras), recomana que l'esport estigui inclòs en les activitats extraescolars «ja que els nens en edat escolar han de fer com a mínim 1 hora diària d'activitat física moderada-intensa». Aquest costum prevé l'aparició de l'obesitat i millora l'estat anímic dels nens i el seu rendiment escolar.