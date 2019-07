Fer la digestió abans de banyar-se: ¿mite o realitat?

Cal tenir en compte una sèrie de precaucions per evitar un canvi brusc de la temperatura corporal

Actualitzada 04/07/2019 a les 08:48

Els Símptomes del tall de digestió

Torçons i mal de panxa.

Marejos i nàusees.

Pell pàl·lida. A vegades pot aparèixer abans un envermelliment molt cridaner, fins i tot en forma d'urticària en algunes zones.

Descens de la tensió arterial i pols afeblit.

Esgarrifances. Altres vegades es descriu com a formiguejos per les extremitats.

Visió borrosa.

Xiuletades en les oïdes.

El record de la nostra infància dels estius inclou també les dues hores d'espera després de dinar abans de ficar-nos dintre de l'aigua per continuar jugant. Aquesta recomanació que ens feien els adults i que era tan avorrida, encara es transmet de generació en generació, i sovint és el que diem als més petits. Però, què hi ha de real en aquesta recomanació?Té una part de veritat però una altra que no. Després de dinar efectivament hem de tenir una sèrie de precaucions però té més a veure amb la temperatura. Si en el procés de la digestió el cos entra en contacte brusc amb baixes temperatures, la sang es veurà obligada a repartir-se pel cos per a contrarestar la pèrdua de calor, la qual cosa origina marejos i vòmits.És per això que el més important després de dinar és no introduir-se bruscament en aigua freda.Aquest fenomen és coneix com hidrocució: el canvi de temperatura que pateix el nostre cos quan passem d'estar prenent el sol en entrar en contacte amb l'aigua freda. Es pot produir, si estàs acalorat i a més acabes de menjar i tens tota la sang en l'estómac amb una digestió pesada, si et fiques en una aigua que hi ha una temperatura molt diferentPer això, a l'estiu cal tenir especial cura amb la temperatura de l'aigua de les piscines i platges per tal d'evitar el contrast brusc de temperatures.És fonamental mullar-nos cada part del cos molt a poc a poc. D'aquesta forma aconseguirem que el nostre organisme s'acostumi a la temperatura freda de l'aigua. Hem d'aconseguir que els infants es mullin per parts ,per tal que la temperatura no baixi ni pugi de manera excessivament brusca.És a dir, la prevenció d'un tall de digestió, té més a veure amb una variació progressiva de la temperatura que no pas amb haver acabat de menjar. Els experts apunten però evitar realitzar menjars excessivament copiosos si tenim intenció d'introduir-nos en l'aigua posteriorment i menjar de manera més lleugera perquè sigui més fàcil realitzar la digestió.És important també tenir clar els símptomes del tall de digestió per tal d'actuar ràpid en cas que un infant (o qualsevol altra persona) tingui aquest tall:I si té lloc un tall de digestió, és important treure a l'infant de l'aigua tan aviat es pugui i tapar-lo per mantenir la seva calor corporal. En cas que la víctima tingui nàusees i vòmits, cal col·locar-la en postura lateral i oferir-li aigua per evitar la deshidratació. És important que la prengui lentament. En una o dues hores la persona s'anirà recuperant, però si els símptomes són més greus (pot arribar a derivar en una aturada respiratòria) cal avisar de manera urgent als serveis d'emergència, 112.