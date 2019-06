Sexe i infància, i l'accés a la pornografia cada cop abans

Els experts apunten una sèrie d'aspectes i recomanacions per abordar la sexualitat amb els nostres fills

Actualitzada 12/06/2019 a les 13:56

Relació de confiança

Adapta el missatge a cada edat

Promoure l'autoestima i la confiança

Respectar l'intimitat dels infants

Almenys un de cada quatre homes s'ha iniciat en el consum de continguts pornogràfics en internet abans dels 13 anys i el primer accés s'avança als 8 anys, donat el fàcil accés actual a aquests continguts a través de les pantalles i el fàcil accés a la tecnologia mòbil.Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi «Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals», presentat a començament de junys a Madrid i elaborat per la Xarxa Joves i Inclusió Social i la Universitat de Illes Balears sobre la base de gairebé 2.500 enquestes a joves de 16 i 29 anys.El risc actual d'Internet pels infants és que puguin accedir a contingut no apropiat per la seva edat sense control ni supervisió dels seus pares o tutor. L'accés als dispositius mòbils és cada cop més primerenca i suposa que, malgrat sí que els pares tinguin consciència que hi ha continguts no aptes, s'escapi al control d'aquests en determinats moments. Es calcula que el 10% dels continguts que circulen per la xarxa són pornogràfics i que hi ha més de quatre milions de sites que els allotgen.«Sexe sense preservatiu o presència de violència oberta amb escanyaments o forts cops» normalitzen en els joves aquestes situacions, que demanden a les seves parelles o els inciten a consumir prostitució per a realitzar-les», ha explicat Lluis Ballester, del departament de Pedagogia de la Universitat balear com a dada estreta d'aquest estudi.Els experts apunten la importància que els pares abordin des de edats primerenques l'educació emocional i sexual per tal que puguin acompanyar-los en el descobriment d'aquesta àrea de l'ésser humà i puguin integrar des d'una òptica més crítica la informació i imatges que puguin rebre d'altres fonts: amics, televisió, xarxes socials o les seves primeres parelles.Els experts apunten una sèrie d'aspectes i recomanacions per abordar la sexualitat amb els nostres fills:Establir un marc de confiança i diàleg per abordar i parlar qualsevol problema és important. Si els infants senten que passi el que passi el seus pares els escolten i ajuden a resoldre dubtes o abordar sentiments 'negatius' es trobaran còmodes per parlar d'altres temes. És important que parlar amb confiança, incloent la sexualitat, pugui donar-se en edats primerenques. Si esperes al fet que estiguin a la secundària, els infants hauran buscat la informació per altres bandes. Els nens creixeran amb seguretat si hi ha una bona comunicació des de la infànciaAdaptar el missatge a cada edat és important. En edat preescolar, no cal entrar al detall de cada cosa però sí és important que coneguin els noms de les parts del cos. Investiga que és adequat a cada edat segons el seu desenvolupament. Per exemple, als dos anys poden necessitar explorar el seu cos i posar nom a les seves parts íntimes. Als quatre, poden sentir curiositat sobre els seus propis cossos i els pares poden explicar quins determinats gestos formen part de la intimitat de les persones. En aquest enllaç podem trobar alguns consells de professionals de Pediatria sobre com adaptar el missatge a cada edat.Cal educar sempre des del positiu i no del negatiu, fomentant l'autoestima del nen/a i promovent la seguretat en un mateix. D'aquesta manera sigui crític i segur a l'hora de marcar els límits sobre el seu propi cos.Respectar el pudor, els secrets del nostre fill/a i els seus silencis. Entendre que hi ha una part que forma part de la intimitat de cada persona.Tot i així, pel que fa a les xarxes socials, val la pena remarcar que l'ús del mòbil en menors d'edat no és privatCal explicar als infants que en ser menors d'edat, els seus pares són responsables davant la llei de com fa servir el mòbil i els continguts que comparteix a les xarxes. Per això és necessari que tinguin accés a la informació d'ús que fa d'ell. Podem ensenyar la manera interessant per treure el màxim profit a les xarxes i a internet per tal que els nens puguin apendre i divertir-se.La quantitat de recursos que podem trobar per Internet és ampli per abordar el tema de les emocions i la sexualitat amb els nostres fills. Sempre buscant aquells que s'adaptim a l'edat de cada infant. Pel que fa a llibres, hem seleccionat tres per començar a parlarfAquest llibre es pot descarregar en PDF Malgrat que a vegades ens pot resultar difícil parlar a les criatures de la seva sexualitat, els seus desitjos i les seves fantasies, fer-ho contribueix al fet que creixin d'una manera saludable i integral.És un llibre pensat per tal que els nens aprenguin a sentir-se segurs d'ells mateixos, afavorint el diàleg i la reflexió al voltant del propi cos i la seva relació amb els altres.. És un llibre on pregunten els nens i on les respostes són clares. Un bon recurs per tal que la joventut actuï de manera responsable amb el seu cos i en els temes relacionats amb la sexualitat i l'amor és important que tingui a mà la informació des d'aviat