Fins quan és important que els nens facin migdiada?

La migdiada permet retenir el que ha aprés durant el dia, segons un estudi

Actualitzada 22/05/2019 a les 10:15

Nadons de 4 a 12 mesos han de dormir de 12 a 16 hores cada 24 hores (incloent-hi migdiades) de manera habitual per a promoure una salut òptima.

Els nens d'1 a 2 anys d'edat han de dormir d'11 a 14 hores cada 24 hores (incloent-hi migdiades) de manera habitual per a promoure una salut òptima.

Els nens de 3 a 5 anys d'edat han de dormir de 10 a 13 hores cada 24 hores (incloent-hi migdiades) de manera habitual per a promoure una salut òptima.

Els nens de 6 a 12 anys d'edat han de dormir entre 9 i 12 hores cada 24 hores (incloent-hi migdiades) de manera habitual per a promoure una salut òptima.

Els adolescents entre 13 i 18 anys d'edat han de dormir entre 8 a 10 hores cada 24 hores (incloent-hi migdiades) de manera habitual per a promoure una salut òptima.

Dormir és una activitat necessària perquè amb ella es recupera l'equilibri físic i psicològic. El somni té un paper fonamental en el desenvolupament i benestar infantil i és important respectar-ho. Afavoreix els processos d'atenció i memòria i ajuda a consolidar el que s'ha après. Molts pares dubten de quantes hores és normal que dormin els seus petits segons l'edat, i fins quan necessiten fer la migdiada. Actualment, hi ha bastant consens sobre les hores de descans però en realitat la duració ideal és aquella que els permet realitzar les activitats diàries amb total normalitat.L'American Academy of Pediatrics (AAP) apunta la mitjana que necessita per edats. No inclouen recomanacions per als menors de 4 mesos, a causa de l'àmplia variació en la durada i patrons de somni, a més de la insuficient evidència per a resultats en salut:Per la seva part, l'Associació Espanyola de Pediatria apunta que les migdiades són normals fins als 3-4 anys d'edat (fins als 18 mesos d'edat, una migdiada matutina i una altra a la tarda). Alguns nens majors d'aquesta edat continuen dormint la migdiada i també és molt beneficiós.La migdiada permet als nadons i als infants més petits recuperar energia però també un aspecte molt important tal com van demostrar l'equip d'investigadors de la Universitat Ruhr de Bochum, a Alemanya: la migdiada permet retenir el que han après durant el dia. Després d'un període de somni, retenen molt millor els conceptes. D'aquí la importància de continuar tirant-se la migdiada a l'escola infantilLluny d'afectar el son de la nit, la migdiada a primera hora de la tarda, ajuda al nen a dormir a la nit, evitant un esgotament excessiu que pot derivar a rebequeries o excés d'activitat. Es recomana també marcar una rutina de són durant la migdiada. Les rutines donen sempre al nen seguretat. No cal marcar una hora estricta però sí hàbits com per exemple que després de dinar, anirem a dormir. Amb una petita rutina, el nadó o nen petit, agafarà el son amb més rapidesa i profunditatPel que fa a la duració, orientativament, els nens menors d'un any han de dormir migdiades llargues que sovint oscil·len entre les dos i les quatre hores. A partir de l'any la migdiada es recomana entre una i dues hores. A partir dels quatre i cinc anys, entre mitja hora i una hora serà suficient.