Set frases que podem dir als nostres fills per augmentar la seva confiança

Paraules que són motivadores i ajuden a omplir de confiança i seguretat als nens

Actualitzada 15/05/2019 a les 11:27

1. Crec/Confio en tu

2. Ets molt bon ajudant/M'agrada molt quan ajudes

3. No tinguis por de ser tú mateix

4. Comprenc que et sentis d'aquesta manera

5. M'ha encantat jugar amb tu

6. Ho sento

7. T'estimo

La tendència moltes vegades de l'ésser humà és remarcar allò que és negatiu o les coses que no estan ben fetes i donar per suposat les coses positives de la gent que ens envolta. Això també pot passar en el dia a dia amb els infants, sovint assenyalem allò que no fan o no fan prou bé. Un exemple pot ser el seu comportament fora del que s'espera d'ells: «no has recollit», « no t'ho has acabat tot», «no has fet encara els deures»... però donem per suposat moltes situacions positives sense parar prou atenció.Els experts apunten tot un seguit de frases que, sovint poden sonar obvies però que se'ns obliden. Aquestes frases són motivadores i ajuden a omplir de confiança i seguretat als nens. Traslladen un missatge d'optimisme i de suport, de què el que fan, senten i són és important per nosaltres.Les petites fites són una oportunitat fantàstica per dir aquesta frase i acompanyar-la amb una entonació d'interés i actitud d'escolta. Frases com «No és fàcil però sé que pots aconseguir-ho» o «Com ho has aconseguit?» o «Has fet un gran esforç encara que no ho hagis aconseguit»... són frases molt potents per impulsar la seva confiança i donar valor a les seves accions.Les feines i tasques quotidianes on els infants col·laboren i estan predisposats a donar un cop de mà es veuen potenciats quan es valoren. Això els motiva a continuar i compartir aquestes tasques. Els podem convidar a cuinar (segons l'edat), netejar i posar tot en ordre i a la vegada felicites i reconeixes la seva aportació. «Tot ha quedat molt recollit gràcies a la teva ajuda» és una frase senzilla que promou la seva col·laboració. Valorar l'esforç realitzat, més enllà dels resultats, en qualsevol tasca on s'hagin implicat és una frase molt motivadora pels infants per continuar superant-se.Aquesta frase té una gran força en els petits. No només quan arriba l'adolescència i apareixen les inseguretats i les pors sinó des de ben petits. Acceptar que són únics i diferents, comprendre que cada nen té trets que els diferencien i no tots hem de ser iguals és un aspecte que els farà més forts quan visquin situacions on se'ls qüestioni.Aquesta frase pot semblar senzilla però té una gran dificultat. A vegades costa empatitzar amb alguns sentiments com la ràbia o la vergonya dels més petits però davant emocions negatives és preferible no intentar amagar-les o minimitzar-les. Donar una mica d'espai pot ser de gran ajuda. Per començar, aquesta frase ens pot permetre validar la seva emoció i que l'acompanyem. Serà un primer pas per comunicar-nos amb ells sobre què ha passat i fer-lo sentit respectat.M'ha encantat jugar, o passejar, o simplement estar amb tu. Remarcar els bons moments amb frases senzilles és una bona manera que els nens i les activitats que són importants per ells siguin valorades. Aquestes frases reconforten els infants i fan que sentin que aquests moments són valorats.Pares i mares ens equivoquem moltes vegades. La maternitat i paternitat són un aprenentatge constant. Si crides i després te'n penedeixes d'haver-ho fet o si has estat injust en determinat moment. Reconèixer si en alguna ocasió no hem estat alçada no ens traurà autoritat, al contrari, veurà que fer-ho és una cosa positiva per establir un vincle més fort. Ser tolerant amb els errors i mostrar que tots ens equivoquem i que això no significa ser dolent ni fracassar.Sí, és evident que els estimem però sovint el dia a dia, el cansament pot fer que ens oblidem de dir-lis. Els estimem quan es comporten bé i quan es comporten malament, quan aconsegueixen les coses i quan fallen. Recordar-li's que sempre tindrem aquest sentiment per ells és important i els dóna una gran seguretat.L'autoestima és el que una persona es diu sobre si mateixa i està vinculada a sentir-se estimat, acompanyat i a ser important per a uns altres i per a si mateix. Aportar aquesta visió positiva als infants té uns efectes directes en la seva autoestima i confiança.