Contes per ajudar-nos a treballar les emocions

Les petites (i les grans) emocions de la vida. Gisbert Navarro, Montse. Tandem Edicions, S.L

T’estimaré Sempre. Petitó. Debi Gliori. Editorial Timun Mas.

De vegades… de l’Editorial Cruïlla. Emma Dodd.

T’estimo (quasi sempre), de l’autora i il·lustradora Anna Llenas. Editorial estrella Polar.

El monstre de colors, de l’autora i il·lustradora Anna Llenas. Editorial Flamboyant.

Tu i jo. El conte més bonic del món de l'editorial de Combel Catalán.

La part emocional i social és un aprenentatge que no està escrit. A les escoles i a les famílies cada cop es dona més importància a aquesta part i es veu la necessitat de desenvolupar habilitats per gestionar les emocions. Els pares volem acompanyar els infants en el seu desenvolupament emocional. Els llibres poden ser una eina molt interessant per donar-nos suport i abordar el tema de les emocions.Els contes poden ajudar a identificar, diferenciar i gestionar les emocions perquè es descobreixin ells mateixos i perquè acabin sent adults amb una bona base emocional per afrontar-se als reptes de la vida i, especialment, emocions com la frustració i les dificultats.Sant Jordi està ben a prop. És l'esperat dia en què la tradició i la cultura surten al carrer i omplen de llibres i roses ciutats i pobles. És una bona excusa fer-nos amb alguns llibres que serveixin per parlar de les emocions amb els més petits.Alguns d'aquests llibres que poden ser una bona opció:Llibre de format reduït que a través de 68 pàgines, il·lustrades amb colors delicats, ens aproxima a la comprensió dels sentiments que experimentem, de les emocions que vivim: la timidesa, la por, alegria, orgull, amistat... Un llibre que ens ensenya a viure i a comprendre´ns.Aquest conte tracta sobre l'amor incondicional d'una mare vers el seu fill. El personatge protagonista és una guineu, el Cueta. Aquest posa en dubte l’amor de la seva mare cap a ell i és molt fàcil que els infants si puguin veure reflectits. Tot i això, en el desenllaç queda totalment demostrat que aquest amor és infinit, fins i tot després de la mort.L'elefantet de vegades es porta bé i de vegades es porta malament, però la seva mare sempre l'estima.En Lolo i la Rita són molt diferents. Acceptar les diferències sovint no és fàcil... Però qui els va dir que ho seria? Un conte per a nens i grans que convida a la comprensió d’allò que ens fa diferents, mostrant el màgic efecte dels pols oposats.Un fantàstic llibre per ensenyar als més petits a reconèixer i diferenciar les principals emocions. Un gran recurs didàctic per a l'educació emocional, tant a casa com a l'aulaL'arribada d'un nou germà és un tema amplament abordat en els contes per als més petits, però aquest és diferent. Els sentiments confosos, l'alegria i la gelosia, es barregen i poden fer mal de panxa. Les il·lustracions del conte estan combinades amb el collage d'estampats i donen com a resultat unes imatges que descriuen amb força les diferents emocions que s'expliquen.Educadors, psicòlegs i experts apunten que la intel·ligència emocional, cal treballar-la dia a dia. Posar paraules al que ens passa i ajudar als petits a posar nom als sentiments per tal que sàpiguen què els passa. Educar amb l'exemple és la millor eina per ajudar-los.