Recomanacions per ajudar a dormir el teu nadó

La temperatura, la tranquil·litat, el silenci i la calma són essencials per a facilitar el somni de l'infant

23/10/2019 a les 13:23

Horaris estables

Activitat durant el dia

Atenció a les seves necessitats

La rutina per a anar a dormir

Senyals de cansament

La música i els sorolls blancs

Bon ambient

Els primers mesos dels nadons acostumen a caracteritzar-se pels despertars continus. Això sumat a què els pares estan en un estat d'alerta pendents del seu petit fa que la manca de descans passi factura.A Alemanya, es va realitzar un estudi que va ser publicat en la revista Sleep, de la Sleep Research Society (Societat de la Recerca del Somni). L'estudi realitzat amb més de 2.400 dones i 2.100 homes per a conèixer com i quant afectava en el seu descans l'arribada dels fills, es va poder confirmar que la qualitat del somni va empitjorar en gran mesura especialment, des del naixement i els tres primers mesos de vida.«És important que els pares, els encarregats de la cura dels nens, els familiars i amics entenguin que a aquesta edat un nadó amb bons hàbits per a dormir és un nen que es desperta amb freqüència, però que pot tornar-se a dormir en poc temps. Despertar-se amb freqüència és apropiat per al seu desenvolupament» apunten des de la American Academy of Pediatrics.Les guies de la AEP, l'Associació Americana de Pediatria (AAP) i Pinwheels per a la Prevenció dels Estats Units realitzen tot un seguit de recomanacions per ajudar a agafar la son dels més petits.Per a ajudar el teu nadó a diferenciar entre el dia i la nit, és positiu mantenir un horari estable per a donar-li menjar, per fer la migdiada i l'hora d'anar a dormir. Aquests horaris ajuden a mantenir tranquil al petit que té inconscientment la seguretat de saber el què passarà a continuació.El nadó ha de tenir activitat durant tot dia, aspecte que és molt important per al seu desenvolupament físic. Necessitarà descansar per recuperar-se de l'energia que implica aquesta activitat.Atendre les necessitats del teu nadó durant tot el dia redueix els seus nivells d'estrès. La AAP recomana prestar-li atenció al nadó quan estigui despert especialment al principi quan més necessita sentir-se tranquil i segur.Fer servir una rutina per a anar al llit amb activitats que l'ajudin a relaxar-se. El bany relaxat i sense presses, massatges i després quedar-se tranquils una estona. També cantar-li suaument abans de dormir o explicar un conte ajuda a establir rutina i, a més, són activitats relaxants. Estudis han demostrat que aquells petits que tenen una rutina prèvia a l'hora del somni s'adormen més de pressa, es desperten amb menys freqüència i descansen per terminis de temps més llargs. Els experts apunten que la rutina no ha de ser molt llarga perquè sinó pot arribar a associar-se a un moment de joc i lúdic més que un preàmbul per dormir.Quan els nadons estan molt cansats, solen posar-se inquiets i es mostren poc inclinats a dormir. Conèixer els senyals que indiquen que el petit està cansat ajudarà al fet que es quedi adormit abans que es posi inquiet.Usa sons o música. Escoltar sons repetitius ajuda als nadons a quedar-se adormits. Pot ser un ventilador, una música suau o el tic-tac d'un rellotge. Aquesta teoria es coneix com a sorolls blancs. També pots cantar-li a poc a poquet: la teva veu pot ajudar-ho a estar més tranquil.Altres aspectes que recomanen és crear un bon ambient. La temperatura no ha de ser molt elevada (La temperatura ideal perquè el nen aconsegueixi adormir-se ha de situar-se entre 18 i 20 °C) i cal eliminar les distraccions com pantalles electròniques.La temperatura, la tranquil·litat, el silenci i la calma són essencials per a facilitar el somni del nen i reduir els despertessis nocturns tot i que, és completament normal que tinguin lloc en els primers mesos de vida.