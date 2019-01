Les mamàs són trènding tòpic

Alguna de les influencers més conegudes a les xarxes parlant de criança i maternitat

Actualitzada 30/01/2019 a les 11:18

Instagram s'ha omplert de mares i famílies que expliquen el seu dia a dia a través d'imatges i vídeos. Actualment, són moltes les mares i pares que busquen a les xarxes idees de criança, alimentació, moda, decoració i opcions per viatjar o divertir-se. També la xarxa social Pinterest confirma que els pares busques a les xarxes fonts d'inspiració i un 56% dels que fan servir aquesta xarxa ho fan per aprendre.Hi ha un fenomen que s'ha consolidat els darrers anys i és que les mares han proliferat esdevenint blogueres, influencers i instagramers. Moltes d'aquestes 'mares digitals' han esdevingut molt conegudes amb un gran poder d'influència i capacitat de canviar la societat. Alguns experts apunten que és una manera d'afrontar l'aïllament o aturada laboral que pot implicar la maternitat o impulsar nous projectes més flexibles amb el nou rol de mare.Un d'aquests casos és el de la creativa publicitària, Laura Baena que va impulsar una comunitat: Malas Madres. Baena va iniciar aquest projecte per denunciar allò que ningú explica sobre la realitat del que és ser mare. La seva pàgina de facebook ja compta amb més de 340.000 seguidors i 52,3 milions de seguidors en twitter. A més de la conciliació, el club reivindica la identitat com a dones després de ser mares: « Que quan et fas mare, de sobte la societat s'oblida que ets una dona» explica Baena.Una altra dels comptes que triomfen a les xarxes és @nirosaniazul. Aquest compte també vol apropar-nos al que és la maternitat real. D'aquest projecte va sorgir el llibre Lo mejor eres tú, llibre destinat a totes aquelles dones que estan a punt de ser mares, que ho acaben de ser o que estan immerses en l'exigent món de la criança dels seus fillsCarla Rebuelta és mare de cinc fills, dos nens i uns trigèmins, per aquest motiu el nom del seu Instagram @motheroffivedragons faci referència a cinc petits dracs. Aquesta mare és una apassionada de la moda per grans i petits i les seves instantànies així ho mostren.Verdelis, Estefanía Unzú, més coneguda en xarxes socials com Verdeliss, és una de les youtubers amb més èxit del nostre país. Verdeliss, youtuber d'èxit, va entrar a Gran Germà VIP embarassada del seu setè fill. Verdeliss va començar en YouTube publicant vídeos del dia a dia dels seus fills. A poc a poc, el canal va anar creixent fins a arribar a un milió i mig de seguidors on estan pendents cada setmana dels vídeos que publica. Ha rebut moltes crítiques per exposar els seus fills a youtube però el seu èxit continua imparable:No soy una mama drama mama és el nom del blog i compte d'Instagram de Carmen Osorio, periodista i mare de cinc fills, quatre a la terra i una en el cel. Aquesta influencer va guanyar el premi Mejor Blog Embarazo 17 y Premio eWoman18.7 pares de Katiuskas és el blog i Instagram de Paloma Blanc, una mare de 8 fills, que comparteix el dia a dia d'una família nombrosa, així com algunes reflexions sobre criança i maternitat.Família Carameluchi és un perfil de més de 300.000 seguidors veuen les històries i viatges de la família de Nohe, Fran, Elaia i el petit William.El compte saritatwin és de Sara Martínez, la mamà de Martina i compta amb gairebé 70.000 seguidors en un compte centrat en temes de maternitat, decoració, bellesa i moda.Algunes d'aquestes instagramers comptabilitzen la seva passió a través de les marques que patrocinen les seves publicacions. Generalment les marques paguen el que la influencer consideri en funció del nombre de seguidors, però el més normal és adaptar-se a les tarifes de cada mare de forma independent. Algunes d'aquestes influencers han creat la seva pròpia marca, llibres o fins i tot per impulsar canvis socials com el Club de las Malasmadres que sota el hashtag #yonorenuncio han creat diverses iniciatives per promoure la conciliació laboral i familiar.