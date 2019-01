Claus per prevenir la grip en els més petits

En els infants molt petits, pot provocar complicacions que requereixen actuacions específiques

Rentar-se les mans amb freqüència, especialment abans de menjar i després d'estar en contacte amb altres persones.

Evitar el contacte directe amb persones malaltes. Si és el pare o la mare, extremar les precaucions per evitar el contacte amb les secrecions de la persona malalta i ventilar la llar uns minuts cada dia.

És important també és protegir-se bé el nas i la boca al passar d’un ambient càlid a un de fred.

Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús, i llenceu-lo a la galleda de les escombraries. Si no teniu mocador, tossiu o esternudeu a la part superior de la màniga. Protegir el nen del contacte amb les secrecions de la persona adulta.

Netejar i desinfectar les joguines i objectes que toquen i xuclen els nens per evitar el contacte amb altres infants.

Abrigar-se correctament: abrigar de manera exagerada és contraproduent.

Evitar compartir xumets, gots, vaixella i qualsevol objecte que hagi pogut estar en contacte amb la saliva o secrecions nasals.

Netejar i ventilar la casa uns minuts cada dia, sortir amb els nens una estona al carrer en espais oberts i evitar llocs tancats amb molta gent.

A les llars d'infants, lloc on es dona un gran nombre dels contagis, caldria que augmentin la neteja i la desinfecció de les joguines, ja que fàcilment poden entrar en contacte amb les secrecions nasals dels infants.

Per mantenir una bona defensa natural de l’organisme i combatre infeccions com la grip és important tenir en compte les proteïnes, les vitamines C, A, E i les del grup B, el ferro, el zinc, el seleni, el coure i el magnesi. Les millors fonts de ferro són les carns, peixos i ous. També aliments vegetals com llegums, cereals integrals i algunes verdures com els espinacs. Aquests nutrients ajuden a enfortir el sistema immunològic. Si el nen és molt petit, els pediatres aposten per la lactància materna com a manera d'estimular el seu sistema immunològic.

La grip és una malaltia de fàcil propagació. És una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener.Aquests dies l'activitat gripal ha arribat al nivell d'epidèmia a Catalunya en situar-se en els 119,59 casos per 100.000 habitants. La Conselleria de Salut de la Generalitat va informar que la taxa d'incidència gripal ha estat més alta en els menors de cinc anys, amb 367,65 casos per 100.000 habitants.El motiu és que els nens són especialment vulnerables al fred i són més propensos a contraure malalties, sobretot si estan en contacte amb altres nens. El seu sistema immunològic no és prou madur i no tenen la mateixa capacitat defensiva que els adults.La grip produeix febre elevada, tos, mal de cap i malestar general. En la majoria de casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes sense necessitat de rebre tractament amb fàrmacs específics.En els infants molt petits, pot provocar complicacions que requereixen actuacions específiques. Des de la Generalitat de Catalunya apunten la vacunació com la millor prevenció però cal parlar amb el pediatra per prendre una decisió.A banda, però, hi ha tot un seguit de recomanacions per evitar la propagació de la grip en els més menuts:La Generalitat de Catalunya recorda que el telèfon 061 CatSalut Respon (24 hores) per consultar qualsevol dubte al respecte.