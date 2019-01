Les mares treballadores amb un fill a la llar d'infants es podran desgravar fins a 1.000 euros

Les llars d'infants tenen fins al 15 de febrer per a informar Hisenda dels nens inscrits en els seus centres en 2018

Siguin satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil autoritzats.

S'abonin per la inscripció i matricula, l'assistència, en horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets.

Es considerarà tant l'import pagat per la mare com el pagat per l'altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor.

No es tindran en compte les quantitats abonades per l'empresa en la qual treballi la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la guarderia o centre d'educació infantil. Es decir, que si la empresa tiene algún tipo de cheque o ayuda para la guardería, ese complemento no es compatible con este descuento del IRPF: hay que elegir una cosa u otra.

Com a part dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 es va aprovar una ampliació de la deducció per despeses de llar d'infants, gràcies a la qual les mares treballadores podran beneficiar-se a més d'una deducció de fins a 1.000 euros per despeses d'escolarització de nens de fins a 3 anys d'edat.És però cada centre educatiu el que ha d'informar a Hisenda dels nens que van estar inscrits al seu centre en 2018. La majoria de llars estan aquests dies informant a l'Agència Tributària a través del model 233 . En ser aquest any el primer, les guarderies compten amb 15 dies més i podran presentar la informació fins al 15 de febrer. En anys posteriors hauran de fer-ho durant el mes de gener. Convé parlar amb el centre per a comprovar que els responsables estan informats i que es tenen en compte els terminis.Les mares contribuents no hauran de sol·licitar res ara mateix. Durant la declaració de la Renda 2018, simplement, hauran d'emplenar les caselles corresponents en la seva declaració. L'Agència Tributària s'encarregarà de creuar aquestes dades amb els del model 233 presentats pels centres infantils.En definitiva, els requissits per beneficiar-se d'aquesta ajuda serà: