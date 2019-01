Els aliments que més ennuegaments provoquen en els infants i com oferir-los

La informació en seguretat alimentària pot ajudar als pares a seleccionar els aliments adequats per a nens menors de 3 anys

L'any 2019 va començar amb una tràgica notícia donat que un nen de tres anys va morir a Gijón després d'ennuegar-se amb una dels tradicionals raïms de Nit de Cap d'Any al seu domicili.No estem acostumats a sentir desenllaços tan greus com el que va tenir lloc a Gijón però el cert és són una causa important de mortalitat infantil, i la majoria dels episodis d'asfíxia es produeixen en nens menors de tres anys.Un estudi de l'any 2010 publicat en Pediatrics explica que els ennuegaments causen als EUA unes 70 morts de nens a l'any. Els aliments més perillosos segons aquesta recercaels caramels-dolços rígids van ser els que van causar més episodis d'ennuegaments (15,5%), seguits d'altres dolços (12,8%), la carn (saltxitxes) (12,2%), i els ossos-espines (12,0%) dels aliments.Tallar els aliments en trossos petits, ensenyar als nens a mastegar bé el menjar, evitar que mengin mentre corren, salten o riuen i evitar que manipulin joguines o objectes molt petits és un dels consells més importants a l'hora de prevenir aquest tipus d'accidents.Fruits secs com a ametlles, nous, cacauets, blat de moro, avellanes, festucs o castanyes són aliments durs i petits amb gran perillositat per als nens. L'Associació Espanyola de Pediatria recomana no oferir fruits secs sencers, sense moldre, abans dels 5-6 anys pel risc d'asfíxia. Tanmateix sí que es pot oferir correctament molts, donat que l'aportació nutricional del fruit sec és molt beneficiosa pels infants.Són perillosos perquè acostumen a ser d'una mida petita i dura fet que podria ser com un tap a les vies respiratòries si el mengen sense mastegar o són inhalats. És millor evitar-los i optar per dolços més tous. Igualment, amb nens petits, especialment menors de cinc anys, és important evitar el xiclet que podria ser aspirat sense voler en riure's o en respirar profund.Tenen una forma i grandària potencialment perillosa per a obstruir les vies respiratòries. No se'ls han de donar senceres. Olives i cireres a més inclouen pinyol. Si les oferim als nens cal fer-ho tallades en tres o quatre bocins i sense pinyols.A causa de la seva forma, les salsitxes poden resultar molt perilloses per als nens. Són cilíndriques i podrien taponar completament les vies respiratòries. Si volem oferir-les als més petits, les hem de tallar de manera transversal, mai com a petites circumferències. Altres tipus de carn també és preferible tallar-la en trossets petis per evitar el mateix efecte.Les verdures dures, com les pastanagues crues, són susceptibles de provocar ennuegament en nens petits si es mengen senceres. La recomanació és oferir-la ratllada o coure-la abans. Si la volem oferir crua i a trossos, cal fer-ho en tires d'una grossor reduïda.El mateix succeeix amb la poma, té una textura batsant dura tot i que no tant com la pastanaga també implica. Per evitar riscos, podem oferir-la ratllada, feta compota o en fines làmines de manera que si s'ennueguen podran seguir respirant i no farà efecte tap.Tothom sap els beneficis nutricionals del peix, tanmateix les raspes d'aquest aliment pot acabar en ennuegament. És preferible oferir peixos que es desfacin fàcilment a la boca, tallats en trossos petits i assegurar-se que no contingui cap raspa.Les crispetes curiosament també estan entre els aliments que més ennuegaments provoquen. Una part de la seva textura és dura. Un gra de blat de moro podria passar a les vies respiratòries i provocar la mort instantània per asfíxia o bé allotjar-se en alguna zona de pulmó i provocar una infecció per cos estrany.En definitiva, la informació en seguretat alimentària pot ajudar els als pares a seleccionar, processar i supervisar els aliments adequats per a nens menors de 3 anys per fer-los més segurs per a aquesta població de major risc.També per a evitar accidents, és molt important vigilar que els nens mengin tranquils i sense presses, sempre sota la supervisió d'un adult. També és important tenir nocions de primers auxilis i saber com aplicar la maniobra de Heimlich si es produeix un ennuegament.