Què fer amb les joguines que els nens ja no fan servir?

Alternatives per donar una segona vida als articles que els nostres fills no fa servir

Actualitzada 02/01/2019 a les 11:22

Aquestes dates de Nadal és el moment en el qual els nens acostumen a rebre una bona quantitat de noves joguines i probablement molts pares volen fer espai als armaris per tal d'encabir tots els articles que han rebut els més petits. Els nens acostumen a tenir joguines amb les quals juguen molt però també d'altres que tenen oblidades o ja no els motiven a jugar. Existeixen alternatives per tal de reciclar aquestes joguines i donar una segona vida a aquests objectes que, de ben segur, altres infants podran gaudir.Entitats com la URV Creu Roja han fet recollida de joguines prèvia a l'arribada dels Reis Mags però aquests objectes han de ser nous perquè consideren que «no hi ha infància de primera i infància de segona categoria. A més, no podem garantir que una joguina sigui 100% segura a partir del moment que se li ha tret del seu embolcall original».Tanmateix, la Fundació Formació i Treball amb delegació a Tarragona és una de les entitats que rep joguines de segona ma i i s'encarrega de distribuir-les entre famílies amb problemes econòmics.Una altra possibilitat és l'intercanvi. Sovint simplement, entre les famílies més properes i amics. També hi ha entitats que organitzen ocasionalment aquest tipus d'esdeveniment que promou el consum responsable i la reutilització. El passat mes de novembre, l'entitat Porta'm a Prop , grup de suport a la maternitat, va crear un dia per promoure aquest intercanvi.Una altra possibilitat és vendre les joguines en el mercat de segona mà. A través de la plataforma Wallapop o Vibbo. N'hi ha prou amb posar la foto del producte, les seves característiques i preu i esperar que un usuari interessat es posi en contacte per a materialitzar l'acord. Fins i tot, podem trobar pàgines específiques on vendre i llogar, aquesta és una segona opció molt interessant, les joguines dels nostres fills com per exemple la pàgina Wallyboo . També hi ha botigues físiques on poder portar les joguines i vendre-les a un preu probablement no molt elevat però que permet reciclar-les com Cash-Converter o botigues especialitzades com Baby-Eco (hi ha una botiga a Reus).La consola també es pot donar per tal que arribi a nens hospitalitzats. D'això s'encarrega Juegaterapia , l'organització que ha construït els jardins en els terrats dels hospitals madrilenys de La Paz i el 12 d'Octubre. Pots enviar la teva consola des d'on estiguis sense cap cost. La informació es pot consultar a través de la pàgina web.A Bonavista existeix també una botiga de l'entitat Atrévete que accepta donacions sota el projecte La Percha Solidaria . Està ubicada al carrer 8 de Bonavista. Es pot contactar al telèfon 639857482 i a través del correu electrònic lapercha@asociacionatrevete.org. Aquesta entitat, entre els projectes socials que té en marxa, busca oferir alternatives de lleure a nens i adolescents en risc d'exclusió social.Tot i que no podem assegurar que sigui generalitzat, algunes ludoteques i llars d'infants públiques poden acceptar, prèvia consulta, sempre que presentin un bon estat i tinguin qualitat ja sigui pels infants del centre o per fer-les arribar a altres projectes socials.