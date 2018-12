Plans imprescindibles per fer amb nens aquest Nadal

Proposem activitats senzilles però divertides que podem fer durant els dies previs al Nadal per gaudir del temps familiar

Actualitzada 12/12/2018 a les 13:33

Manualitats DIY

Fer postals i enviar-les

Donació de joguines i roba

Cuinar junts

Sessió de fotos casolana

Anar a patinar sobre gel

Oferir una tarda d'ajuda a algú que ho necessiti

Els Parcs de Nadal, mercadets i fires d'artesania o visitar tions, el pare-Noels i reis són les activitats preferides quan entrem en les dates nadalenques però també hi ha altres de molt senzilles que podem fer durant els dies que s'apropen per gaudir del temps familiarQuedar-se a casa no significa limitar-se a mirar la televisió sinó que aquestes dates podem aprofitar per fer elements decoratius DIY. Internet compta amb infinitat d'idees per fer amb elements molt senzills com pals de gelat, cartolines i feltre. També hi ha moltes manualitats en les quals es fan servir rotllos de paper higiènic de reciclatge com un ninot de neu, un arbre de Nadal o una corona nadalenca.En aquesta època pràcticament ningú envia ja felicitacions de Nadal per correu postal però aquesta opció encara guarda el seu encant, tant per la persona que l'escriu especialment si és un infant i per la persona que la rep per exemple els avis. Serà una increïble sorpresa, molt econòmica, per les persones que la rebran recuperant la il·lusió més tradicional.El Nadal no és només consumisme tot i que adults i en conseqüència els més petits, siguin sovint arrossegats per aquest esperit comercial. Per aquest motiu, joguines i robes que estan en bon estat poden ser donades a entitats que les facin servir en causes necessitades. Solidarykids.org realitza aquesta campanya per portar joguines a nens que ho necessiten. També l'ONG de la Índia www.toybank.in recull joguines que porta als nens més desfavorits d'aquest país. La Creu Roja també recull joguines per portar a milers d'infants de tota Catalunya.No cal esperar al fet que siguin nens grans per començar a cuinar. Aquesta activitat és perfecta per gaudir del temps junts per aquestes dates i a la vegada fer una activitat de vida pràctica vinculada a la época festiva. Fer galetes o un pastís amb un motlle nadalenc. Els més petits poden ajudar a tirar els ingredients i a manipular la massa.Molta gent aprofita aquestes dates per crear la seva postal de Nadal portant els nens a un fotògraf. Si no ens va bé ara tenir aquesta despesa, una opció molt divertida és crear un foto call amb la nostra pròpia decoració i fer una sessió de fotografies més naturals i espontànies que captin l'ambient de la llar per aquestes dates.Aquesta és una activitat perfecta per aquestes dates. L'ambient d'hivern i nadalenc es pot gaudir a la Pista de TarracoGel ubicada a la zona d'oci de les Gavarres. Les instal·lacions de la pista disposen de 500 m2 de pista de patinatge i 1.000 m2 d'envelat. També a Reus, ubicada a la plaça de la Llibertat, es pot gaudir d'una tarda divertida.Hi ha alguna cosa valuosa que no requereix cap despesa: ajudar, dedicant el teu temps. Per què no fer-ho amb els nens.Hi ha moltes opcions. Des de campanyes de recollida d'aliments a activitats per als majors que estan sols com residències o fins i tot a refugis d'animals. Hi ha moltes ONGs que en aquestes dates proposen activitats per solidaritzar-se.Aquests són només alguns dels plans més originals per gaudir de les dates que s'apropen amb els més petits.