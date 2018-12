Quines són les joguines més adequades pel meu fill?

L'Acadèmia Americana de Pediatria recupera un estudi on defensa que les millors joguines són els bàsics de tota la vida

Actualitzada 05/12/2018 a les 12:18

Abans de l'any, joguines senzilles, ninos de roba i diferents textures, coses que puguin mossegar, blocs tous de colors. Cal tenir en compte que els nadons tenen la tendència a portar-se tots els objectes a la boca pel que les joguines han de ser segurs, no han de contenir materials tòxics i han d'estar composts per un bloc únic.

Els jocs de plastilina, els recortables, vestir i desvestir ninots: entorn dels dos anys, de cara a facilitar el progrés de les habilitats de força i agilitat en els dits de les mans, a més d'exercitar la paciència del nen.

Els patinets, patins, tricicles, bicicletes, llits elàstics afavoreixen la força, potència, resistència i control muscular del nen. Aquestes joguines es podran fer servir depenent de la destresa del nen, entre els dos i els tres anys, permeten conèixer el seu cos, aprendre a dominar els seus moviments.

Les cuinetes, les nines, les marionetes i disfresses són joguines que afavoreixen el joc funcional i simbòlic. En termes generals, entre els dos i tres anys els nens comencen a simular que fan coses i a dur a terme jocs de rols, com cuinar, anar a la compra, tenir cura d'un nadó.

A partir dels tres anys, els infants ja tenen un desenvolupament motriu molt avançat. Gaudeixen de joguines que fomenten l'activitat a l'aire lliure i estimulen aquest desenvolupament motriu i la interacció amb altres nens. També totes aquelles joguines que fomenten el joc simbòlic com metges, professors, mecànics i polícies.

Jocs de taula: Normalment és a partir dels sis anys quan el nen pot entendre les regles i seguir els torns dels jocs de taula tradicionals.

Per aquestes dates, són moltes les famílies que miren i revisen els catàlegs de joguines buscant allò que els més petits esperen amb il·lusió que els hi deixi Ses Majestats els Reis d'Orient o bé el Pare Noel. És en aquesta època que ens endinsem en una amplíssima varietat d'articles pensats perquè els més petits s'ho passin d'allò més bé durant la resta de l'any i que siguin eines per estimular la seva imaginació. Moltes joguines són tecnològiques i incorporen opcions que quan nosaltres, ara adults, èrem petits, no podíem ni imaginar. És en aquestes setmanes quan molts pares pensen si optar per aquestes joguines tecnològiques que els ajudin a entendre l'era digital i no quedar-se fora de l'època que vivim o bé, apostar per les joguines de tota la vida, més tradicionals. L'Acadèmia Americana de Pediatria ha recuperat aquesta setmna un estudi on defensa que les millors joguines són els bàsics de tota la vida, com els blocs i els puzles. «Les joguines han evolucionat al llarg dels anys, i els anuncis poden deixar els pares amb la impressió que les joguines amb una plataforma virtual o digital són més didàctiques», va explicar Aleeya Healey, un dels autors principal d'aquest informe que va afegir que «la investigació ens diu que les millors joguines no han de ser cridaneres ni costoses ni tenir una aplicació. Les més senzilles, en aquest cas, realment són millors».L'estudi deixa clar la importància de les joguines i el joc lliure donen l'oportunitat als nens d' explorar la realitat, desenvolupar la seva imaginació, provar estratègies, aprendre, encertar, equivocar-se i tornar-ho a intentar. L'estudi recomana aquelles joguines que afavoreixen interaccions lingüístiques, jocs simbòlics i simulats, resolució de problemes, interaccions socials i activitat física.Els pediatres americans apunten en aquest estudi que «les joguines electròniques no proporcionen als nens la interacció i el compromís parental crítics per al desenvolupament saludable». Molts dels nous mitjans interactius -inclouen vídeos, programes d'ordinador i llibres especialitzats amb lectura gravada per veu- venen els beneficis educatius en anuncis que no estan demostrats, d'acord amb AAP.Altres especialistes apunten que no s'ha de pretendre que els més petits no tinguin cap joguina tecnològica però és recomanable controlar que aquests no siguin l'única joguina amb el qual s'entretenen i cal limitar el temps que poden jugar a aquesta joguina.Algunes de les joguines que recomanen els experts per estimular les seves capacitats.I un aspecte important en què la majoria d'experts coincideixen, és que són recomanables les joguines que afavoreixen que els pares o familiars també puguin jugar amb els seus fills per sobre de ser molt tecnològic o entretingut.