Castanyada o Halloween? Idees per gaudir d'ambdues festes

Castanyada o Halloween són les festes típiques d’aquesta època i, malgrat tenen seguidors i detractors, no són incompatibles

Actualitzada 30/10/2019 a les 13:16

La Castanyada

Organitzar amb ells la ruta d'una excursió pel bosc per agafar castanyes o bolets

Organitzar una tarda de lectura de llibres de tardor i després menjar les castanyes a casa

Manualitats amb castanyes com a element principal

Passar la tarda fent panellets

Halloween, la tradició d'origen celta

Crear una carbassa de Halloween

Decorar la casa amb manualitats fetes per vosaltres

Jugar a disfressar-nos i maquillar-nos amb motius de Halloween

Passatges del terror

La tardor significa tardes de pluja i dies més curts però també té el seu encant. La tardor és època de la castanyada i de Halloween. Ambdues festes són típiques d’aquesta època i tenen seguidors i detractors. La tradició catalana i la influència anglosaxona conviuen en aquestes dates i no són incompatibles. De fet, ja fa anys que en algunes localitats catalanes se celebra el Castaweens on es fusionen les tradicions.Hi ha diverses llegendes que expliquen l'origen de la tradició de menjar castanyes, panellets i vi dolç. Segons la més estesa, durant aquests dies, els campaners feien sonar les campanes de les esglésies sense descans per avisar els veïns de l'arribada del moment de pregar pels difunts. Com que era una tasca esgotadora, s'enduien castanyes, el fruit més comú en aquesta època de l'any, ben regades amb vi per agafar forces. El segle XVIII, aquest costum s'havia estès a tot Catalunya i havia esdevingut una pràctica popular. Pel que fa als orígens dels panellets, hi ha qui parla d'una evolució dels antics àpats funeraris; i n'hi ha qui els relaciona amb un costum lligat a la benedicció de pans. Aquesta celebració es viu a les escoles i llars d'infants, però també podem disfrutar-la a casa. Algunes idees per aproximar aquesta celebració als més petits pot ser:Caminar per la muntanya a la tardor és una bona manera de celebrar la festa de la tardor. El Bosc de Castellfollit, el bosc pintat és una bona opció. Conté una gran diversitat micològica (més de 700 espècies). En concret, el bosc de Castellfollit ofereix una excursió amb bolets pintats als arbres que, segur, agradarà als més petits. Aquesta excursió és un recorregut circular i permet optar per un recorregut llarg o un de curt. Ambdós itineraris permeten veure tots els bolets pintats.Hi ha molts llibres que ens permetran conèixer el conte de la Castanyera segons l'edat de cada nen. Les editorials com La Galera, Estrella Polaro Cossetània.Per Tots Sants, és el dolç més típic. Els infants acostumen a fer-ne a l'escola, però en podem repetir i fer-ne a casa també. No és gens complicat i podem fer panellets de pinyons, de coco, de xocolata, d’ametlla i de cafè.Per la seva banda, Haloween és una festivitat tradicional heretada de les celebracions d'origen celta que s'ha estès ràpidament arreu del món i, en especial, pels països anglosaxons. A totes les botigues, trobem una gran quantitat de símbols característics d’aquesta celebració: carbasses, monstres, bruixes, gats negres, aranyes o raptpenats omplen les botigues aquests dies.Si els nens són ja una mica més grans, podem compartir una activitat terrorífica amb ells. A Tarragona, trobarem per exemple:Tarrorífic. Llegendes i Narracions Gòtiques de TarragonaLlegendes i narracions gòtiques per no dormir en una nit plena d'històries sobre crims, fantasmes i espiritisme basades en fets reals de la nostra ciutat, enguany en un indret ben interessant: la Casa Castellarnau. Més info, aquí Tres passatges de terror intentaran deixar sense alè a totes aquelles persones que decideixin atrevir-s’hi. Depenent del públic i de la seva exigència, els ensurts es modularan i s’adaptaran a tothom. A més, pels nens una mica més petits hi ha pensat s’hi realitzaran tres tallers com olis d’herbes per ungir espelmes per fer màgia, l’hort de plantes solanàcies com la mandràgora i el laboratori d’arrels per a fer complir encanteris. Més info, aquí