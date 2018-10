Consells per evitar que el teu fill es refredi

Algunes recomanacions poden ajudar a fer front a aquesta època on és més habitual patir grips, refredats o otitis

10/10/2018 a les 08:51

Mantenir les mans netes

Mocadors d'un sol ús

Ventilar els espais tancats

Alimentació equilibrada

Rentar joguines i articles personals

Ambient humit

Temps a l'aire lliure

Llet materna

Probiòtics

Descansar i viure feliç

La tardor és una època en la qual hi ha més tendència a agafar grips, otitis i refredats. No hi ha cap remei infal·lible per evitar que els més petits agafin aquests virus que impliquen mocs, esternuts, tos i, si es complica, febre o altres símptomes. Els pediatres, però, asseguren que d'aquesta manera el sistema immunològic surt reforçat i l'infant va agafant progressivament defenses.Algunes recomanacions que poden ajudar a fer front a aquesta època en la qual no només els infants ho passen malament, sinó que també els pares que han d'afrontar aquests dies de malestar.Una de les formes de propagació dels virus és a través del contacte de superfícies contaminades, per aquest motiu sigui fonamental remarcar als nens la importància de rentar-se les mans i fer-ho de manera habitual.És important fer servir un mocador de paper una sola vegada per evitar la concentració del virus. Sovint els fem servir i després es guarden a la butxaca i sense adonar-nos les bacteris s'estenen a les nostres mans o netegem el nas al germanet.Una de les principals mesures que hem d'adoptar és la ventilació de la nostra casa, tant a l'estiu com a l'hivern i de forma diària. Uns pocs minuts bastaran perquè l'aire es renovi i ens desfem de virus indesitjats presents en l'ambient. Recordem que els virus aprofiten la calor i la falta de ventilació.Tenir cura de l'alimentació i introduir aliments que continguin vitamina C (com a taronges, llimones o kiwis). La vitamina C no evita que ens constipem però ens ajuda a reforçar el sistema immunòleg. El fet de menjar variat, amb aliments rics en greixos saludables (peix), menjant fruita, verdura i llegums i amb hidrats de carboni integrals, ajuda a tenir un estat d'immunitat òptim.Aquest punt és molt important però a la vegada implica molta dificultat de controlar donat que és pràcticament impossible que es faci de manera controlada a llars d'infants i escoles. Caldria rentar les joguines, xumets de manera freqüent amb un drap i aigua i sabó, donat que és un transmissor perfecte de virus i la correcta higiene permet minimitzar la transmissió dels virus.Aconseguir un ambient humit; si és necessari, es pot fer servir un humidificador. Si l'habitació del nen està molt seca, les mucoses del petit s'irriten i li fa més vulnerable als refredats.Jugar a l'aire lliure afavoreix la baixa concentració de virus en l'organisme. Han de seguir jugant als parcs i gaudint de la natura. Passar temps a l'aire lliure evita la concentració de virus i la seva activació.La llet materna sí que transmet anticossos al nadó. Això no vol dir que eviti la malaltia però els anticossos ajudaran al petit a combatre els virus del refredat de manera més eficaç. Aquesta defensa contra malalties disminueix considerablement la possibilitat que el seu nadó lactant pateixi d'infeccions de l'oïda, vòmits, diarrea, pneumònia, o infecció de les vies urinàries.Els probiòtics són microorganismes vius que tenen un efecte beneficiós per als nens, ja que es creu que modifica el nombre de bacteris que viuen en el tracte gastrointestinal, la qual cosa augmenta el nombre de bacteris intestinals beneficiosos i evita el creixement i la proliferació d'aquelles altres nocives.Efectivament, els nens també poden estressar-se. A vegades el ritme de la nostra vida els hi pot generar un cansament innecessari que provoca baixada de defenses. I sí, també ells es poden sentir preocupats. El correcte descans i viure, en general feliç, ajuda al fet que els sistema immunològic estigui en les millors condicions.