Els polls també tornen al cole

Actualitzada 03/10/2018 a les 11:02

Diagnosis

Adquirir en una farmàcia una loció antiparasitària a base de piretrines i seguir estrictament les instruccions dels diferents productes comercialitzats.

Mullar els cabells amb la loció. No estalviar-ne a la zona de darrere de les orelles i al clatell.

Després del temps esmentat en les instruccions del producte, rentar el cap amb xampú.

Esbandir el cap amb aigua i vinagre (la proporció és d'una part de vinagre per dues d'aigua).

Treure les llémenes (ous) amb la mà o amb l'ajuda d'una llemenera (pinta de pues molt espessa) sobre el cabell humit.

El tractament s'ha de repetir 10 dies més tard i 20 dies després.

No oblidar de submergir en la loció pediculicida els objectes relacionats amb els cabells (pintes, raspalls, passadors, ornaments, etc.).

Amb la tornada a l'escola, torna un dels problemes més comuns i desagradables que ens hem d'enfrontar quan tenim nens petits: els polls. Els polls són paràsits que s'alimenten de sang humana i que necessiten calor i humitat per viure. Es transmeten pel contacte directe entre caps com també per compartir d'objectes com a pintes.Els polls contagien més als nens, d'entre 3 i 10 anys, perquè a aquestes edats és quan hi ha més contacte físic. No obstant això, ningú està a resguard de contreure polls pel que la seva prevenció és més que necessària. És important recordar que els polls es donen amb major freqüència en pèls llargs. El símptoma més característic és la picor intensa del cuir cabellut. També ho són les petites lesions de les picades, que posteriorment es poden infectar i supurar, o la irritació.Els polls es transmeten per contacte directe i, afortunadament, no transmeten altres malalties, que es tingui constància no són paràsits vectors. El tractament necessita temps i perseverança. Si es respecten les normes d'actuació i les pautes del tractament recomanat pel farmacèutic, els polls desapareixen.Pensen que els polls s'infesten per la falta d'higiene dels nens, la qual cosa és totalment incert i a vegades, hi ha la creença que els polls estan vinculats a la falta de neteja però això és totalment falç. Està comprovat que els polls tenen preferències pel cabell net perquè tenen més fàcil accés a la pell i a la sang. Es diu que durant l'època de l'antic Egipte només tenien polls els faraons i les classes altes. Això estava motivat, principalment, al fet que la quantitat de brutícia de les classes més baixes impedia als polls extreure la sang que necessiten per viure, ja que la pell del cap es trobava sota una capa de brutícia molt difícil de traspassar.En cap cas, hem de dir o fer res que faci sentir al nen marginat o apartat, per això si podem evitem rapar el cap del nostre fill per evitar que quedi assenyalat. Existeixen tractaments i recomanacions per combatre la situació. És important avisar al col·legi i tractar el problema.Per veure els polls del cap, és necessari observar els cabells amb deteniment. És possible veure'ls directament, però és millor utilitzar una lupa i efectuar l'exploració amb bona il·luminació.Segons els consells del Departament de Salut de la Generalitat, s'han d'apartar els cabells cap a baix, en seccions molt petites fins al cuir cabellut, buscant tant els polls que es mouen com els ous. Es recomana revisar-los uns dos cops per setmana, preferentment darrere les orelles i al clatell.El tractament que recomana el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona és:Cal tenir en compte, que els polls no tenen la força suficient com per saltar, i molt menys ales per poder volar. No poden expandir-se a través de l'aire i per això cal el contacte directe amb un altre hoste (bé amb el pèl d'una persona infectada, bé a través de robes de vestir o similars).Amb les precaucions adeqüades i seguint el tractament, el nen pot assistir normalment a l'escola.