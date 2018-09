Triar una motxilla adequada i evitar carregar en excés és bàsic per evitar problemes futurs a l'esquena dels infants

Actualitzada 26/09/2018 a les 10:03

Una de les preocupacions de la tornada 'al cole' és saber si el nostre fill carrega un pes tan gran a la motxilla com per crear-li lesions a l'esquena en un futur. I la realitat és que no és qualsevol ximpleria doncs l'excés de llibres, llibretes i material pot implicar una càrrega excessiva pels infants. Un estudi realitzat a la Universitat de Auburn (EEUU) va concloure que les motxilles que són massa pesades posen en perill les columnes en desenvolupament dels nens i provoquen dolors musculars i d'esquena.Quan es col·loca de forma incorrecta sobre les espatlles, la força del pes carregat pot tirar al nen cap enrere. Per compensar, el petit canivarà la postura i arquejarà l'esquena.Això pot fer que la columna es contregui de forma i origini malformacions.Davant aquesta situació molts pares opten per carregar ells la motxilla dels infants potser pensant en evitar problemes. Però, és aquesta una bona opció? Cada pare decideix com educa els seus fills però els experts apunten que és preferible no carregar la motxilla dels nostres fills perquè d'aquesta manera s'educa en la seva autonomia i responsabilitat. En lloc d'això, proposen reivindicar a les escoles que els nens no carreguin en excés, fer un ús raonable del material deixant el que es pugui a l'escola, i portar únicament el que sigui indispensable i fer servir una motxilla adequada.Els experts recomanen que els nostres fills no portin a l'esquena una càrrega superior al 10% del seu pes corporal, la qual cosa suposaria per a un col·legial de 30 Kg. una càrrega màxima de 3 Kg., dada bastant allunyada de la realitat.Per triar una bona motxilla cal tenir en compte una sèrie d'aspectes:- Les mesures de la motxilla: la motxilla mai ha de ser més llarga que l'esquena del nen.-Les característiques de la motxilla: hem de triar una motxilla còmoda que s'adapti a les necessitats del nen segons l'activitat o l'edat.-La importància dels tirants. Aquests han de ser amples i amb material còmode. Cal evitar els tirants prims que no són gens confortables i poden afectar la circulació sanguínia.-És recomanable aquelles motxilles amb tirants i en tant que sigui possible que presentin un suport o corretja a nivell de la cintura que afavoreixen la subjecció i distribució del pes.- Sempre tenir en compte el pes que carreguen els nens i evitar omplir molt la motxilla.- Les motxilles amb rodes són menys recomanades pels fisioterapeutes i pediatres perquè per portar-les solament s'utilitza un braç i es carrega tot el pes sobre un mateix punt i, per altra banda, si han de pujar escales el pes es pot carregar de manera incorrecta o impliquen dificultat si han de caminar per superfícies irregulars. Igualment, per trajectes curts poden ser una bona opció.Igualment, és important acostumar al petit a fer un bon ús de la motxilla. Ha de fer servir les dues mans per agafar-la, i doblegar els genolls i inclinar-se per aixecar-la. Intentar explicar-li que és millor evitar que carregui tot el pes sobre un únic costat.