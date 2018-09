El meu fill no vol compartir, què faig?

Tots els pares volem que el nostre fill o filla comparteixi i no sembli un egoista o un mal educat, però hem d'obligar-los a compartir?

Actualitzada 19/09/2018 a les 09:06

Fins als tres anys, pel seu desenvolupament, els nens habitualment juguen sols. És possible que comparteixin espai amb altres nens i que interaccionin en algun moment, però les joguines solen ser poc compartides. Quan són tan petits, encara estan desenvolupant la seva capacitat d'empatia, «estan estructurant el seu concepte del jo diferenciat de l'altre i de l'objecte i estan començant a entendre el concepte de pertinença» apunten els psicòlegs infantils. Ni el nostre fill és egoista ni en el futur serà un àvar, simplement, és un menor de 3 anys no té cap necessitat de compartir, perquè no té desenvolupades les habilitats necessàries per fer-ho.

Serà a partir dels 3 anys quan el desenvolupament intel·lectual del nen està preparat com per poder començar les seves primeres relacions socials, per iniciar el joc simbòlic i en grup. És doncs quan és més adequat treballar l'empatia.

A partir d'aquesta edat, el nen té més interioritzat en sentit de pertinença i entendrà que encara que l'objecte sigui prestat no desapareixerà i continuarà sent seu.

Podem preguntar al nostre fill si desitja prestar la seva joguina, i si decideix no fer-ho, hem de respectar la seva decisió, no fomentarem el valor de compartir obligant-lo a fer-ho. És una oportunitat d'ensenyar que ell també pot posar límits, aprendre a dir que no sobre les coses que tenen a veure amb ell i els desconeguts.

Podem aprofitar una situació en la qual ell vulgui una joguina d'un altre nen per parlar sobre els avantatges de compartir i la sensació positiva que té quan pot jugar amb una joguina d'un altre nen.

No s'aprèn escoltant sinó jugant. Les explicacions excessivament llargues i els sermons tampoc ajudaran. Si hem d'abordar el tema, fem servir frases senzilles i no moralitzants. Fem servir l'exemple i treballem el fet de compartir a casa i amb la família.

Si el nen ja té més de tres anys i pot entendre la situació, es pot parlar prèviament amb ell per tal que imagini la situació amb antelació. «Si convides als teus amics a casa voldran jugar amb les teves joguines. Pots guardar prèviament les joguines que no vulgui deixar i deixar a la vista amb els quals si que vulguis compartir.»

Vas al parc amb el teu fill. Ell va molt content amb el seu camió nou perquè té il·lusió de jugar a omplir-lo de sorra. En arribar, dos nens veuen el seu vehicle lluent i s'abalancen sobre la joguina. La reacció del teu fill és protegir el seu tresor i no compartir-lo, vol jugar ell sol. Com a mare o pare, què fas? Li dius que ha de compartir? No intervens i deixes aquestes 'coses de nens' se solucionen soles?Moltes vegades agafem les joguines de la mà dels nostres fills per donar-les a altres nens, i això provoca que plorin i no entenguin la situació. La realitat, és que tots els pares volem que el nostre fill o filla comparteixi i no sembli un egoista o un mal educat, però hem d'obligar-los a compartir? com hem d'ensenyar-los a jugar de manera conjunta amb altres nens?.Cada pare o mare actua el millor que pot i sap però davant aquesta situació, els experts apunten algunes coses que hem de tenir en compte abans d'actuar:I si el tema de compartir obre emocions negatives com frustració o inseguretat, els psicòlegs apunten la importància d'acompanyar i validar l'emoció de l'infant, i no tenir por a les seves emocions negatives o deixar-los completament sols en la gestió d'aquestes.