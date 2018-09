'Tornada al cole' amb un bon esmorzar

Molts nens afronten les hores lectives amb un esmorzar insuficient

Què ha de tenir un esmorzar saludable?

Tornem 'al cole' i amb la recuperació de la rutina, també fem un llistat de bons propòsits familiars. Si hi ha un que és veritablement important és fer un bon esmorzar. Hi ha molts nens que comencen el dia sense esmorzar o sent insuficient per afrontar les activitats del matí. Els motius poden ser diversos però les presses de primera hora de tota la família o el fet, que alguns nens, no tenen gana només aixecar-se són alguns dels més habituals.És fonamental crear l'hàbit abans dels dos anys segons apunten els experts perquè després és més complicat establir el costum. Per això cal introduir un esmorzar complet segons l'edat del nen encara que siguin quantitats petites. Un altre aspecte és disposar de més temps. És complicat poder esmorzar amb tranquil·litat cada dia però val la pena fer l'esforç d'aixecar-se amb més temps i poder gaudir d'aquest moment. La situació ideal seria dedicar-li com a mínim uns 15-20 minuts segons els nutricionistes.Un altra recomació perquè els nens no marxin sense esmorzar és la varietat. Si cada dia esmorzen el mateix, és probable que no tinguin gaire motivació per descobrir res de nou. Podem anar variant els aliments per tal que sigui més atractiu. Tot i que són quantitats petites de menjar sempre serà millor que anar amb l'estómac buit perquè en aquest temps el cos no té l'energia necessària per afrontar les hores fins el moment de l'esmorzar a l'escola.Entre els aliments que podem anar variant per tal que els infants esmorzin hi ha quatre grups:- Làctics: llet, iogurt i/o formatge i/o llets d'avena o altres de caràcter vegetal- Hidrats de carboni: cereals, galetes, pa.- Greixos: oli d'oliva o margarina- Vegetals: fruites o sucs naturals- Proteïnes: llegums, pernil o gall dindiVal la pena evitar tots aquells productes processats i excessivament ensucrats. Els nutricionistes insisteixen en la importància de fugir d'aquest tipus d'aliments i oferir als nens alternatives naturals.Un làctic sencer que pot consistir en un got de llet, acompanyat o no d'una cullerada per a postres de cacau en pols, o un iogurt alt en proteïnes.Pel que fa als cereals, podem triar per torrades de pa integral amb un rajolí d'oli d'oliva, ous remenats o truita, o patés vegetals com el clàssic alvocat o el hummus, per exemple.La fruita tampoc pot faltar durant l'esmorzar. Aquesta és una de les opcions imprescindibles. Si volem oferir un suc sempre és millor fer-lo de manera casolana que no tirar de tetrabric.Les opcions són molt variades a l'hora d'oferir esmorzar als més petits. El més important és que sigui saludable i es pugui dedicar una mica de temps per no marxar a l'escola amb l'estómac buit.