Què cal tenir en compte a l'hora de triar les extraescolars?

Actualitzada 05/09/2018 a les 10:27

Les extraescolars formen ja part de la rutina de moltes famílies i cada cop més. Les dades de l'Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) apunten que més del 70% dels alumnes de Primària i més del 60% dels de Secundària realitzen alguna activitat extraescolar. La realitat és que les extraescolars donen l'oportunitat als nens de descobrir altres àmbits als quals no tenen accés a l'escola o a l'àmbit familiar ja sigui esport, música o altres activitats creatives o artístiques.Ara que s'inicia un nou curs, molts pares comencen a buscar aquelles activitats extres pels seus fills. La varietat és tan gran que a vegades pot costar triar. Un aspecte a tenir molt present és que els nens necessiten temps per jugar, per descansar, per estar amb la família i fins i tot per avorrir-se. Alguns aspectes que ens poden ajudar a l'hora de triar les extraescolars:La motivació és important i que no tingui la sensació que l'activitat sigui com si fos més hores a l'escola o un lloc en el qual el deixes mentre tu treballes. Les activitats extraescolars poden ser els espais on descobrir i desenvolupar els talents innats dels nostres fills, per això és important tenir en compte els seus gustos, curiositat i preferències. Les activitats han de triar-se en consens entre pares i fills. Hem de tenir en compte també les nostres possibilitats d'horaris, preus i trasllats.Els especialistes estan d'acord en el fet que han de considerar-se els interessos del nen per aquestes activitats. A vegades, prima més el desig dels pares que del propi fill en realitzar una activitat o l'altra, perquè el pare o la mare considera serà positiu per la seva formació. Cal trobar el punt intermig i donar un espai a l'opinió del nostre fill farà que vagi a l'activitat molt més motivat.Els experts apunten que tot i que pot ser positiu un reforç acadèmic en aquelles matèries que suposen més dificultat pel nen, no cal abusar ni fer-ne un ús excessiu d'aquest recurs.El joc lliure és necessari segons tots els estudis psicològics i pediàtrics, per a la maduració infantil a tots els nivells. Cal trobar l'equilibri entre el nombre d'activitats extraescolars amb la necessitat dels infants de descansar i jugar. L'avorriment és l'avantsala de la creativitat. Els nens han d'utilitzar aquest temps per crear i inventar.El joc lliure consisteix a fer volar la imaginació i crear de manera espontània. És important que els adults facilitin un espai segur per poder fer-ho però serà més enriquidor si evitem controlar, dirigir, marcar aquest joc. Ells dirigeixen l'acció i els adults, si participen, es deixaran guiar pels petits experts.Els nens d'avui dia estan molt ocupats i saturats de tasques i activitats. Això fa que, quan hi ha algun moment lliure pot passar que no saben com gestionar-ho i demanden més activitats als pares. Deixar moments per tal que els nens siguin capaços de crear i omplir el seu temps per si mateixos, lluny de pantalles, és important pel seu desenvolupament.Les extraescolars són positives però sempre que no sobrecarreguem l'agenda dels infants i no puguin disposar del seu propi temps per imaginar i jugar.