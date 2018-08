'El meu fill està angoixat per tornar a l'escola!'

Idees i recomanacions per fer més fàcil la tornada a la rutina escolar

Actualitzada 29/08/2018 a les 13:27

La tornada a l'escola és un moment que pot suscitar emocions diverses. Alguns nens es mostren il·lusionats per començar un nou curs i retrobar-se amb els seus companys i professors. Altres infants, però, ho viuen amb tristor i fins i tot angoixa per haver de tornar a la rutina i deixar enrere l'estiu i les activitats 'més divertides'. L'empatia amb els nostres fills i entendre què significa per ells aquest canvi, sense restar importància, serà una bona eina guia per donar-los suport. Els experts apunten la importància d'acompanyar al nostre fill per fer més fàcil aquesta tornada a la rutina.Començar d'un dia per a un altre amb horaris estrictes pot suposar dificultats pels nens petits sempre més sensibles als canvis. Per això, alguns pediatres apunten a un procés d'adaptació gradual pel que fa a horaris que es pot iniciar per tal que sigui efectiu uns dies abans de començar l'escola per tornar a la rutina de manera progressiva.Destacar els aspectes positius de tornar a l'escola com relacionar-se i divertir-se amb els companys, a més d'aprendre i assumir nous reptes.Els primers dies és important que paris especial atenció al comiat, intentant que sigui breu però afectuós. No perllonguis la situació i actua amb serenitat. El teu fill es queda en un entorn segur, amb persones que tindran cura d'ell i així ho ha de notar. L'actitud dels pares influirà en l'actitud que tindrà el nen a l'hora de viure-ho.A la llar d'infants, és important dedicar un període d'adaptació que pot ser que el pare o mare acompanyi una estona al nen a l'aula o bé que els primers dies estigui menys hores per anar incrementar progressivament. Tot dependrà de la normativa del centre. També serà positiu que el petit compti amb un objecte que li resulti familiar, que actuarà com a element de transició i li donarà seguretat.Quan surti de l'escola intenta mantenir-te serè i, en cas, que hagin existit, també les dificultats obre un espai per parlar-ne. D'aquesta manera establim una rutina i espai de confiança que donarà més seguretat i podrem oferir suport si el nen ho necessita.A més del temps per a les seves tasques escolars i disciplina, és necessari que mantingui els seus espais per jugar, divertir-se i relacionar-se amb altres infants. Recordar al nen que comptarà amb aquest espai li donarà també un vessant més positiva del dia a dia.Tornar a la rutina no vol dir deixar de fer activitats divertides i emocionants pels teus fills. Parlar-ne, buscar de manera conjunta noves idees i planificar aquests plans és una bona manera de mantenir la il·lusió i l'entreteniment pel curs vinent.Revisar l'ús d'Internet, televisió, ipad segons la seva edat. És probable que durant les vacances ens haurem relaxat pel que fa al seu ús. Abans de començar l'escola, és una bona decisió revisar la seva utilització i establir límits i rutines que mantindrem durant l'any sempre que es pugui d'una manera acordada.Preparar de manera conjunta el material que necessitarà aquest any. Anar a comprar junts allò que li caldrà per poder treballar tenint en compte els seus gustos i preferències i actualitzar, si és el cas, l'espai per tal que estigui ben condicionat, ordenat i còmode.