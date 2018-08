Què cal saber per afrontar l'onada de calor si tens nens petits

Els nadons són els més sensibles a patir danys per estar exposats a les altes temperatures.

Actualitzada 01/08/2018 a les 10:06

Evitar les hores de més calor

Fer servir roba fresca

Protecció constant

Mantenir la casa fresca

Tenir especial cura dels nadons

Hidratació abans de tenir set

Augment de la temperatura corporal (39ºC o més) i sudoració excessiva

Mal de cap i en casos extrems, confusió i pèrdua de coneixement que requereix ingrés hospitalari urgent.

S'acompanya de fatiga.

Es produeixen enrampades musculars.

Es produeixen nàusees o vòmits.

Erupció cutània: pell enrogida, calenta i, en els casos més extrems, sense suor.

Augment de les pulsacions o freqüència cardíaca.

Buscar un lloc fresc on l'infant pugui baixar la temperatura

Alleugerir la roba perquè el cos es ventili.

Mullar al nen amb aigua fresca. Es pot col·locar un drap mullat al davant, clatell, canells, aixelles o engonals per reduir la temperatura corporal.

Oferir-li aigua per rehidratar. Millor que no estigui excessivament freda i es begui a poc a poc per evitar generar un efecte perjudicial pel contrast de la temperatura.

Amb temperatures superiors a 40 graus donar un bany amb aigua fresca per intentar disminuir la temperatura fins als 38º.

Controlar de manera constant la temperatura per confirmar que baixa progressivament.

L'onada de calor ens pot portar, els pròxims dies, a viure temperatures entre els 34 i 38 graus. Aquesta calor continuada pot afectar a les persones més vulnerables, en aquest cas, els nens petits. Els nadons són els més sensibles a patir danys per estar exposats a les altes temperatures.La deshidratació pot ser un dels efectes, podent produir-se el que es coneix com un cop de calor. Es produeix quan l'organisme genera una quantitat de calor que no pot eliminar pels sistemes de refrigeració del cos.Evitar les sortides i activitats durant les hores més caloroses (generalment entre la una i les cinc de la tarda) i més encara, evitar activitats que requereixin un esforç físic.Es recomana vestir roba lleugera, àmplia, si pot ser de cotó, que transpiri, i de colors clars, que absorbeixen menys la calor.Si estem a l'exterior, cal fer servir protecció pel cap, un barret que permeti transpirar. La pell també cal protegir-la amb crema solar. Unes ulleres de sol també protegiran els ulls dels petits durant les hores en les quals les radiacions solars són més intenses.S'aconsella mantenir fresca la casa, tancant les finestres o persianes quan la temperatura exterior sigui més elevada, i obrir finestres i ventilar a la nit, durant la matinada i a primeres hores del matí, quan la temperatura exterior sigui més fresca.El sistema de regulació de la seva temperatura encara és immadur, per això parar especial atenció a la seva temperatura i estar pendents que estiguin ben hidratats. Cal recordar que mai es pot deixar un nadó o nen tancat al cotxe i molt menys amb aquestes elevades temperatures.La hidratació constant dels nens també és molt important. Veure aigua i sucs naturals. No cal esperar a la sensació de set per hidratar-se. És important menjar fruites i verdures que ajudin a tenir el cos hidratat.Detectar el cop de calor és vital per poder actuar amb rapidesa i traslladar-nos a un centre mèdic. El cop de calor es detecta per:I si considerem que el nen ha patit un cop de calor després de detectar els símptomes, cal trucar al servei d'urgències i reduir la temperatura corporal seguint algunes recomanacionsAmb aquestes recomanacions, els més petits de la casa podran gaudir sense problemes d'aquest mes d'agost.