Recomanacions per prevenir ofegaments en nens petits aquest estiu

Es calcula que una mitja de 5.000 menors moren a Europa cada estiu per ofegament, especialment a piscines privades

Actualitzada 29/05/2019 a les 12:53

Aprendre a nedar el més aviat possible

Zones vigilades

Evitar estar pendent del mòbil

Allunyar les joguines de l'aigua

No confiar en flotadors

La regla dels 10 segons

Prevenció i permís

Detectar riscos

Saber actuar

Els experts ho deixen clar, cinc minuts sense supervisió són suficients perquè un nen s'ofegui a la piscina i si és molt petit, es pot ofegar en cinc centímetres de profunditat, aigua suficient perquè el seu nas i boca quedin cobertes impedint respirar. Per tant, les piscines inflables no són inofensives.Els menors de cinc anys són el col·lectiu més vulnerable perquè no són conscients del perill. La realitat, sense voler ser alarmista, és que cada any s'ofeguen molts infants i és una de les principals causes de mortalitat infantil. Es calcula que una mitja de 5.000 menors moren a Europa cada estiu per ofegament, especialment a piscines privades.Els experts alerten que la falta de vigilància i les males instal·lacions són les principals causes d'aquesta fatalitat que en 2017 va acabar amb la vida de 32 menors a Espanya.Compartim algunes recomanacions per evitar aquesta situació:Les classes de natació i ensenyar a moure's i respirar en l'aigua poden disminuir les taxes d'ofegament en els nens segons l'Associació Espanyola de Pediatria. És necessari que aprenguin a nedar a partir dels 4 anys segons apunta aquesta entitat. No obstant això, la decisió de quan un nen ha d'iniciar aquestes classes ha de ser individualitzada. Existeixen estudis que afirmen que iniciar les classes entre els 1 i 4 anys disminueix el nombre d'ofegaments. Cal valorar l'edat i el desenvolupament del nen per considerar la freqüència d'exposició a l'aigua, la maduresa emocional, les limitacions físiques i altres qüestions de salut, com la hipotèrmia o les infeccions són alguns aspectes a valorar.S'ha de tenir en compte, però, que saber nedar a la piscina no implica que el menor estigui fora de perill en un entorn aquàtic natural, per la qual cosa mai haurà de nedar sense la supervisió d'un adult.Si podem triar, sempre escollim superfícies que estiguin supervisades per un socorrista ja sigui a la platja o a la piscina.En el cotxe i en zones com platges i piscines, el dispositiu no hauria de tenir cabuda. Suposa un risc greu que els pares o tutors estiguin pendents d'aquest element enlloc de vigilar els infants.Quan el nostre fill hagi deixat d'utilitzar les joguines, cal treure-les de l'aigua o allunyar-les de l'aigua perquè no atreguin l'atenció d'altres nens que puguin caure a l'aigua en un intent d'agafar-los. El millor hàbit és el de recollir les joguines i altres elements de flotació que puguin resultar cridaners per al nen. D'aquesta forma evitem que qualsevol nen intenti agafar-los.No confiar-nos de flotadors o matalassos, no són mesures de seguretat suficients per evitar ofegaments. Les entitats de protecció indiquen que no eviten l'ofegament.Cada 10 segons com a màxim l'adult responsable de la vigilància ha de mirar a la piscina si hi ha nens dins o al voltant d'ella i ha de poder agafar el nen ràpidament. Evitar qualsevol distracció, molt comunes actualment amb l'ús de mòbils i xarxes socials.Educar als nens en prevenció i ensenyar-los a què sempre han de demanar permís als pares o adult responsable abans d'entrar a l'aigua.Prèviament l'adult ha de recórrer el camí des de la llar fins a la piscina tal com ho faria el nen, assegurant-se que en cap cas el petit pot arribar fins a l'aigua per si només davant un descuit. Un d'aquests riscos és deixar la piscina inflable plena d'aigua pensant que l'infant no tornarà a entrar. Per prevenir, buidem-la o tapem-la sempre.Els adults haurien d'aprendre RCP (Reanimació Cardiopulmonar) i saber que han de trucar immediatament al telèfon d'emergència 112. L'Associació Nacional de Seguridad Infantil ha publicat tot una sèrie de recomanacions per evitar ofegaments en piscines i platges i aconseguir salvar vides.