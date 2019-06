Això és el que pots fer aquest estiu, per evitar que els nens es perdin

Algunes recomanacions per prevenir una de les situacions més angoixants que poden viure uns pares

Parlar del tema amb el petit.

Acordar punts de trobada en cas de pèrdua

Sempre de la mà.

Peces cridaneres a la platja.

Anar identificat

Aprofitar la tecnologia

A l'estiu passem moltes hores fora de casa, en espais on els més petits fan activitats a l'aire lliure i on hi ha molta gent. Per molt que parem tota l'atenció en els nostres fills, deixant de banda per suposat l'ús addictiu de telèfons mòbils que ens distreuen, pot passar que el menor es despisti i el perdem de vista. Qualsevol pare sap que aquesta és de les pitjors sensacions que podem viure, per això tenir en compte una sèrie de recomanacions sempre pot ajudar a evitar passar aquest tràngol.Com qualsevol tema important, cal parlar amb el nen i explicar-li, sense alarmar-lo ni dramatitzar, la importància que no se separi de l'adult. És important explicar-li que el que no ha de fer és posar-se a caminar i, per contra, ha de quedar-se quiet. Si s'allunya podria agreujar-se encara més la situació. També és important fer-li saber que nosaltres l'estarem buscant.A la piscina, a la platja, a un centre comercial on hi ha molta gent, sempre és una bona idea pactar un lloc de trobada quan entrem en aquell espai per tal de facilitar el retrobament en cas de pèrdua. I si estem a la piscina o la platja, fins i tot, podem realitzar una visita al socorrista i indicar-li que si necessita la seva ajuda, aquests professionals són els encarregats d'ajudar-nos. Tanmateix, aquesta pauta és efectiva a partir dels cinc anys segons els especialistes, han comprovat que les recomanacions de dirigir-se a policies o altres persones de referència no són realment eficaces fins als cinc o sis anys, quan comencen a conèixer millor l'entorn social i distingir perfectament els uniformes.Quan s'estigui en moviment, s'ha de portar al nen de la mà i parar esment per evitar que es deixi anar. Pot ser que en algun moment vulgui acostar-se a veure alguna cosa que li cridi l'atenció. En tot cas, l'adult ha de desplaçar-se al costat d'ell.A la platja, s'ha de tractar que el petit porti posada una peça prou cridanera com per poder distingir-li a una bona distància. Pot ser un vestit de bany amb colors molt vius.Aquesta és una de les mesures fonamentals per prevenir una llarga pèrdua. La identificació pot fer-se de moltes maneres. A través de la roba marcada, mitjançant una xapa, o escrivint el nostre telèfon i el seu nom directament a la mà del nen amb un retolador que la seva tinta resisteixi el desgast de l'aigua. Cada cop hi ha més hotels i organismes que disposen de polseretes identificatives on escriure el seu nom i el nostre telèfon, a les destinacions estiuenques.Existeixen gadgets que poden ser útil com a prevenció. Els disposem en aquesta època i val la pena aprofitar-los. Entre les opcions, posar un detector GPS en la butxaca perquè a través d'una App puguem localitzar al menor amb un marge d'error de menys de 5 metres. O un dispositiu Bluetooth igualment portat en la roba del, perquè ens soni una alarma quan se separi del nostre mòbil a 10 metres.I si s'han perdut momentàniament, quan apareixen, és important la nostra actitud. No és el moment de renyar ni afegir tensió o ansietat a l'experiència viscuda per l'infant. Segurament hem viscut molta tensió però hem d'intentar no dirigir-la al nen. Experts apunten la importància que els nens se sentin recolzats, protegits, dir-li quan ens alegrem d'haver-lo trobat. Quan la tensió hagi baixat és important parlar del tema, de com es va perdre, de com es va sentir, de com ha viscut l'experiència i remarcar que a partir d'ara haurà de tenir més cura per no tornar a perdre's.