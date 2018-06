Consells per protegir bé als nens de l'exposició solar

L’elecció correcta del factor de protecció solar depèn del tipus de pell i de l’edat del nen

Actualitzada 20/06/2018 a les 13:33

Recomanacions

La calor ha arribat per fi. El sol no perdona i es preveu que, com cada any, hagi moltes hores d'exposició solar. Els efectes del sol sobre la pell depenen en bona part del tipus de pell de cada individu però també de l'edat. S'ha de tenir un especial cura amb els infants més petits i protegir-los bé.Tot i que els casos de càncer de pell acostumen a donar-se durant l'edat adulta, s'ha de tenir en compte que en el desenvolupament d'aquesta malaltia hi contribueix tota l’exposició solar acumulada durant tota la vida.La protecció contra el sol més econòmica i efectiva és mantenir als infants a l’ombra durant les hores on hi ha més intensitat solar així com eviar exposicions prolongades al sol. Les hores amb més intensitat són les hores centrals del dia.El protector solar és imprescindible també. L'elecció d’un protector solar més adient és clau per tenir els infants ben protegits. L’elecció correcta del factor de protecció solar depèn del tipus de pell i de l’edat del nen. Tanmateix, els nens menors de sis mesos no tenen la capacitat natural de la pell per defensar-se del sol i poden desenvolupar cremades solars greus i de conseqüències greus. Per tant, no s’han d’exposar a la llum directa del sol.Entre els 6 mesos i els 2 anys, seria convenient escollir els fotoprotectors inorgànics que facin de pantalles.A partir dels 2-3 anys es poden fer servir filtres químics o filtres combinats.L'aplicació correcta de la protecció també és important. S'ha d'evitar l’exposició al sol fins al cap de 20 minuts d’haver-li aplicat el protector. Per això, cal ser previsor i tenir-ho en compte abans de sortir a l'exterior. S'hauria de posar de nou cada dues hores.A l'hora d'estendre la crema, cal cobrir totes les àrees corporals exposades, especialment la cara, els peus i les mans del nen, com també les parts de les cames i dels braços no cobertes per la roba.Els nens sempre han de dur samarretes i altres peces corporals quan estiguin jugant, fins i tot si ho fan a l’ombra (per exemple: samarretes de cotó no ajustades).Gaudir del sol i l'estiu és un dels majors plaers per a les famílies amb nens que poden passar més temps a l'aire lliure però la precaució i prevenció és bàsica per evitar futurs problemes en la pell.