La lactància materna provoca càries?

Actualitzada 13/06/2018 a les 09:44

L'Organització Mundial de la Salut recomana la lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida, i complementada amb altres aliments fins als 2 anys o més, és a dir, fins que la mare i el nadó ho desitgin. La realitat, però, és que sovint, passats els sis mesos de lactància exclusiva, i quan el nadó ja és més grandet, moltes mares han d'escoltar el consell popular que seria bo finalitzar la lactància perquè pot provocar càries en els nadons pel contingut en sucre que porta. Però, què hi ha de cert en aquesta afirmació que sovint es transmet de generació en generació?Primer, val la pena veure quins aspectes s'han de donar per tal que es reprodueixi la càries. Entre aquests, segons recull l'Associació Espanyola de Pediatria, hi ha l'existència de bacteris que provoquen càries i que sovint venen a través d'aliments rics en carbohidrats. Els aliments amb més d'un 14% de sucre són d'alt risc de càries. Molts aliments introduïts en la dieta precoçment com per exemple els cereals, contenen una alta proporció de sucres refinats dels quals no som conscients. També influeix, el temps durant el qual els bacteris estan adherits a la dent és fonamental.Tanmateix, segons les associacions pediàtriques, no hi ha cap base científica concloent que demostri que la lactància materna perllongada produeix càries. Per contra, la llet materna genera factors de defensa, que «inhibeixen el creixement bacterià», és a dir, que la llet materna sembla protegir contra el desenvolupament de la càries. En concret la llet materna té lactoferrina, que protegeix les dents contra els bacteris. La llet també aporta minerals com a calci i fòsfor i proteïnes com la caseïna que fan que la llet materna afavoreixi la remineralización. Sembla que els bacteris cariogènics no són capaços d'utilitzar la lactosa, el sucre que es troba en la llet materna, amb la mateixa facilitat que la sacarosa.L'AEP conclou que les mares que vulguin mantenir la lactància materna perllongada no han de deixar de fer-ho per aquest motiu. Els nadons que són alletats de forma exclusiva o complementària també poden tenir càries, però hi ha una sèrie de factors que poden influir en el risc del bebè que no tenen res a veure amb la lactància. Per prevenir, els experts destaquen que és important començar amb la higiene oral tan aviat com es pugui, encara que el nadó no tingui dents. Així, les genives es poden netejar amb una gasa o un mocadoret humit.